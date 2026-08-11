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‘आवडेल तेथे प्रवास’ची चलती
एसटीला पावणेतीन लाख उत्पन्न; १८० पासची विक्री
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ११ : महाराष्ट्र राज्यमार्ग परिवहन महामंडळाच्या ‘आवडेल तेथे प्रवास’ योजनेतून एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांत रत्नागिरी विभागातून १८० पासची विक्री झाली. त्यामधून एसटीला २ लाख ९० हजार ७७० रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.
‘आवडेल तेथे प्रवास’ योजनेंतर्गत चार आणि सात दिवसांचे पास उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या पासच्या माध्यमातून पर्यटकांना त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी एसटीच्या साध्या तसेच शिवशाही बसमधून प्रवास करता येतो. उन्हाळी सुटीच्या कालावधीत पर्यटकांनी धार्मिक तसेच पर्यटनस्थळांना भेट देण्यासाठी या योजनेचा वापर केला. एप्रिलमध्ये चार आणि सात दिवसांचे मिळून ४९ पास विकले गेले. त्यातून ७६ हजार ८१८ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. मेमध्ये पास विक्रीत वाढ झाली असून, ७० पासची विक्री झाली. त्यातून १ लाख ६ हजार ६७८ रुपयांचे उत्पन्न एसटीला मिळाले. जूनमध्येही पास विक्रीला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, या महिन्यात ६१ पासची विक्री झाली. त्यातून १ लाख ७ हजार २७४ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. अशा प्रकारे तीन महिन्यांत १८० पासची विक्री होऊन २ लाख ९० हजार ७७० रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. या योजनेचा लाभ घेत पर्यटकांनी अक्कलकोट, तुळजापूर, पंढरपूर, मुंबई, पुणे यांसह विविध धार्मिक व पर्यटनस्थळांना भेटी दिल्या. कोकणातील श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे, समुद्रकिनारे आणि प्राचीन मंदिरांनाही पर्यटकांनी पसंती दिली.