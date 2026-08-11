कोकण

सैनिक संकुलासाठी 15 ऑगस्टला उपोषण

सैनिक संकुलासाठी 15 ऑगस्टला उपोषण
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एआय चित्र
चिपळुणात ‘सैनिक संकुल’ उभारा
माजी सैनिकांची मागणी; प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शनिवारी उपोषण
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ११ ः चिपळूण व परिसरातील आजी-माजी सैनिक, वीरमाता, वीरपत्नी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सोयीसाठी शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी सर्वसोयीयुक्त ‘सैनिक संकुल’ उभारण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी माजी सैनिकांकडून करण्यात आली आहे. या हक्काच्या मागणीकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शनिवारी, १५ ऑगस्ट रोजी माजी सैनिक व त्यांचे कुटुंबीय उपोषण करणार आहेत.
चिपळूणसह लगतच्या तालुक्यांमध्ये माजी सैनिकांची संख्या लक्षणीय आहे; मात्र, वैद्यकीय उपचार, कॅन्टीन सुविधा आणि इतर प्रशासकीय कामांसाठी त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. हे सैनिक संकुल केवळ रत्नागिरीच नव्हे तर रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील सैनिकांसाठीही अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. देशाची सेवा करून निवृत्त झालेल्या सैनिकांना आणि त्यांच्या परिवाराला हक्काच्या सुविधा एकाच छताखाली मिळण्यासाठी हे संकुल काळाची गरज आहे. त्यामुळे १५ ऑगस्टच्या उपोषणात समस्त माजी सैनिक व त्यांच्या परिवाराने मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

‘सैनिक संकुल’मध्ये या सुविधा द्या...
प्रस्तावित ‘सैनिक संकुल’मध्ये दैनंदिन गरजेच्या वस्तू विनासायास आणि रांगेत न थांबता मिळण्यासाठी प्रशस्त उपहारगृह, माजी सैनिक व त्यांच्या कुटुंबासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर व उत्तम वैद्यकीय उपचार सुविधा, शासकीय योजनांच्या माहितीसाठी स्वतंत्र कार्यालय, सैन्यदलात भरती होऊ इच्छिणाऱ्या स्थानिक तरुण-तरुणींना मोफत मार्गदर्शन व अभ्यासाची सोय आणि सैनिकांच्या पाल्यांसाठी वसतिगृह तसेच दूरवरून कामानिमित्त येणाऱ्या माजी सैनिकांना अल्पदरात निवासाची व्यवस्था, अशा मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.

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