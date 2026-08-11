पोलिस निरीक्षक मगदूम यांचा ''सामाजिक बांधिलकी''तर्फे सत्कार

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सावंतवाडी ः पोलिस निरीक्षक मगदूम यांचा सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानतर्फे सत्कार करण्यात आला.
पोलिस निरीक्षक मगदूम यांचा सत्कार
सावंतवाडी ः येथील पोलिस ठाण्याचे नूतन पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम यांची ''सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान''च्या पदाधिकाऱ्यांनी सदिच्छा भेट घेऊन त्यांचा सत्कार केला. येथील पोलिस निरीक्षक चव्हाण यांची नुकतीच बदली झाली. त्यांच्या बदलीनंतर श्री. मगदूम यांनी सावंतवाडीचा पदभार स्वीकारला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रतिष्ठानच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. यावेळी श्री. मगदूम यांनी संस्थेच्या सेवाभावी कार्याचा आढावा घेत कौतुक केले. संस्थेसोबत काम करायला मला नक्कीच आवडेल, अशी भावनाही व्यक्त केली. प्रा. सतीश बागवे, प्रा. शैलेश नाईक, समीरा खलील, रुपा मुद्राळे, शरदिनी बागवे, रवी जाधव, लक्ष्मण कदम उपस्थित होते.
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