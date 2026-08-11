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चिपळूण : गणपती कारखान्यात गणेशमूर्ती तयार करण्याची लगबग सुरू आहे.
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चिपळुणात बाप्पाच्या आगमनाचे वेध
तयारीला सुरवात; बाजारपेठेतही उत्साहाचे वातावरण
चिपळूण, ता. ११ : गणरायाच्या आगमनाची चाहूल लागल्याने चिपळूण शहरासह तालुक्यातील गणेशभक्तांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गणेशोत्सव हा कोकणातील सर्वांत मोठ्या आणि जिव्हाळ्याच्या सणांपैकी एक आहे. चिपळूण शहरासह तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये घरगुती गणपतींची प्रतिष्ठापना केली जाते. त्यामुळे गणेशोत्सव जवळ येताच गावागावांत उत्साहाचे वातावरण निर्माण होते. मुंबई, पुणे आणि अन्य शहरांमध्ये नोकरी-व्यवसायानिमित्त राहणारे चाकरमानीही गणेशोत्सवासाठी कोकणात दाखल होण्याच्या तयारीत आहेत.
गणेशमूर्तींच्या कारखान्यांमध्येही सध्या लगबग सुरू आहे. विविध आकारांच्या आणि आकर्षक रूपातील गणेशमूर्ती तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. मूर्तींना रंगरंगोटी आणि अंतिम रूप देण्याचे काम कारागिरांकडून वेगाने केले जात आहे. आपल्या घरातील बाप्पाची मूर्ती आगळीवेगळी आणि आकर्षक असावी, यासाठी भक्तांकडून मूर्तीकारांकडे आगाऊ नोंदणी केली जात आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर चिपळूणची बाजारपेठही सज्ज होत आहे. पूजेसाठी लागणारे साहित्य, फुले, हार, सजावटीच्या वस्तू, विद्युत रोषणाई, मखर तसेच अन्य साहित्याची खरेदी करण्यासाठी नागरिकांची लगबग सुरू झाली आहे. गणेशोत्सवाच्या दिवसांत बाजारपेठेत मोठी उलाढाल होण्याची अपेक्षा व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
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चाकरमान्यांच्या आगमनाचीही प्रतीक्षा
गणेशोत्सवासाठी मुंबई, पुणे, ठाणे यांसह अन्य शहरांमध्ये राहणारे चाकरमानी मोठ्या संख्येने चिपळूणमध्ये येतात. त्यामुळे गणेशोत्सव हा केवळ धार्मिक उत्सव न राहता कुटुंबीयांच्या भेटीगाठींचाही सोहळा ठरतो. घरातील ज्येष्ठांपासून लहान मुलांपर्यंत सर्वांनाच बाप्पाच्या आगमनाची उत्सुकता लागली आहे.
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