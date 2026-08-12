एनसीएमसी कार्ड नोंदणी कॅम्पला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

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रत्नागिरी- शहरातील प्रभाग क्र. ५ मध्ये आयोजित कॅम्पचा लाभ घेताना महिला व ज्येष्ठ नागरिक. सोबत त्यांना मदत करताना नगरसेवक सौरभ मलुष्टे व त्यांची टीम.
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प्रभागातच ‘एनसीएमसी’ कार्डची सुविधा
सौरभ मलुष्टेंचा उपक्रम; पाचशे जणांची नोंदणी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १२ : एसटी बस प्रवासात महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या सवलतींचा लाभ सुलभतेने घेता यावा, यासाठी नगरसेवक सौरभ मलुष्टे यांच्या पुढाकार घेतला. त्यांनी प्रभाग क्र. ५ मध्ये आयोजित तीन दिवसीय ‘एनसीएमसी कार्ड’ नोंदणी शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या कॅम्पच्या माध्यमातून ५०० जणांनी कार्डची नोंदणी केली.
शासकीय योजना व सवलतींचा लाभ नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्याविना देणे, हा या नोंदणी शिबिरामागचा मुख्य उद्देश होता. बसस्थानकावर होणारी गर्दी आणि रांगा टाळून थेट प्रभागातच ही सोय उपलब्ध करून दिल्याबद्दल नागरिकांनी मलुष्टे यांचे आभार मानले. कॅम्पच्या यशस्वी आयोजनासाठी सौरभ मलुष्टे मित्रमंडळाचे सभासद चिनार आचरेकर, शिवराज पाटील, अभिषेक सुर्वे, दिनेश जठार, चिनार प्रसादे, योगेश विरकर, तृप्ती विरकर, तेजल पाटील, सुनील बेंडखळे, राजा बामणे, अविनाश भोसले, सुरज सावंत, दीपक मेस्त्री आणि प्रेमराज फोडकर आदींनी परिश्रम घेतले. समृद्धी सर्व्हिसेसचे संदीप चव्हाण व स्नेहा चव्हाण यांनी कॅम्पसाठी तांत्रिक व प्रशासकीय सहकार्य केले. या उपक्रमाला पालकमंत्री उदय सामंत, आमदार किरण सामंत, नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे, शिवसेना पदाधिकारी राहुल पंडित, बिपिन बंदरकर आणि बंड्या साळवी आदींचे मार्गदर्शन लाभले.
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कोट
प्रभागातील प्रत्येक नागरिकाला शासकीय योजना आणि सार्वजनिक सुविधांचा लाभ त्यांच्या घराजवळ सहज मिळावा यासाठी मी कटिबद्ध आहे. भविष्यातही नागरिकांच्या सोयीसाठी अशा स्वरूपाचे विविध उपक्रम प्रभागात राबवले जातील.
- सौरभ मलुष्टे, शिवसेना नगरसेवक, रत्नागिरी
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