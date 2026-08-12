गावागावात घुमताहेत गणा धाव रे मना पाव रे...चे सूर

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संगमेश्वर ः जाखडीचा सराव करणारे युवक.
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गावागावांत जाखडीची रंगीत तालीम
गणेशोत्सवाची तयारी; सादरीकरणात आधुनिकतेची जोड
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १२ ः गणेशोत्सव आणि जाखडी नृत्य यांचे कोकणातील संबंध अतूट आहेत. शेतीकामातून उसंत मिळाली की, कोकणातील कलाकार जाखडीच्या सरावात मग्न होतात. आता गणेशोत्सवाला महिनाभर शिल्लक राहिल्यामुळे गावागावात गणा धाव रे मना पाव रे ... चे सुर ऐकू येऊ लागले आहेत. ढोलकीच्या तालावर थिरकणारी तरूणाई जाखडीचा सराव करत आहे.
जाखडी नृत्यासाठी गणेशोत्सवा आधीपासूनच गावागावातील मंडळांची लगबग सुरू असते. कोकणवासियांना गणेशोत्सवाचे वेध लागताच प्रथम आठवण होते ती जाखडी नृत्याची. सध्या लावणी हंगाम आटोपत आला असल्याने शेतकरीवर्गाला मोकळा वेळ मिळत आहे. पावसातून अन्य कोणतेही काम करण्याजोगे नसल्याने बहुतांशी वेळ जाखडी नृत्यासाठी दिला जातो. सध्याच्या काळात प्रकाशयोजना आणि वेशभूषा यामध्ये खूपच आधुनिकता आली व यामध्ये दरवर्षी बदल होत असल्याने जाखडी कला मंडळेही सतर्क झाली आहेत.
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मनोरंजनावर भर
सध्या जाखडीसाठी १५ ते २० वर्षांच्या मुलांची निवड केली जाते. पूर्वी हेच नृत्य करण्यासाठी ३० ते ३५ वयोगटातील तरुण सहभागी होत असत. त्या काळी यामधून समाजप्रबोधन करण्यावर भर दिला जात असे. सध्याच्या नृत्याचा भर मात्र केवळ मनोरंजनावर असल्याने समाजप्रबोधनाचा मूळ हेतूच बाजूला पडताना दिसत आहे.