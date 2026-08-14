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मोबाईलवरून नोंदवा खताची मागणी
डिजिटल प्रणाली; २० ऑगस्टपासून ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल’
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १४ : खतासाठी दुकानासमोर रांगेत उभे राहणे, साठा आहे की नाही याची चौकशी करणे आणि खत मिळेल की नाही याची चिंता करणे आता कमी होणार आहे. शेतकऱ्यांना अनुदानित रासायनिक खते वेळेवर, वाजवी दरात आणि सुलभपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाचा ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल’ हा डिजिटल प्रकल्प सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २० ऑगस्टपासून लागू करण्यात येणार आहे. या प्रणालीत मोबाईलवर खताची मागणी नोंदवल्यानंतर संबंधित कृषी सेवा केंद्रातील खतसाठा शेतकऱ्याच्या नावावर तीन दिवस राखीव ठेवला जाणार आहे.
या डिजिटल व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना मोबाईलवरूनच खताची मागणी नोंदविता येणार आहे. जवळच्या परवानाधारक विक्रेत्याकडे कोणते खत किती प्रमाणात उपलब्ध आहे, याची माहितीही घरबसल्या मिळणार आहे. त्यामुळे अनधिकृत साठेबाजी, कृत्रिम तुटवडा आणि खत खरेदीसाठी होणारी गर्दी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
शेतकऱ्यांनी मोबाईलमधील Google Play Store वरून ‘Framework for Fertilizer Sale’ ॲप डाउनलोड करून नोंदणी करावी. नोंदणीवेळी राज्याची निवड केल्यानंतर आधार क्रमांक आणि मोबाईलवर प्राप्त होणाऱ्या OTPच्या माध्यमातून पडताळणी करावी लागेल.
त्यानंतर स्वतःच्या किंवा संयुक्त मालकीच्या जमिनीची माहिती, पिकांचा हंगाम तसेच शासकीय शिफारशीनुसार आवश्यक असलेल्या खतांच्या पिशव्यांची संख्या नोंदविता येईल. त्यानंतर जवळच्या परवानाधारक खत विक्रेत्याची निवड करून खताची मागणी नोंदविता येणार आहे.
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प्रतिनिधीलाही घेता येणार खत
शेतकरी स्वतः खत घेण्यासाठी जाऊ शकत नसल्यास त्याच्या वतीने प्रतिनिधीलाही खत खरेदी करता येणार आहे. त्यासाठी अॅपमध्ये संबंधित प्रतिनिधीची माहिती, आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांकाची पडताळणी करावी लागेल. खताची मागणी नोंदविल्यानंतर शेतकऱ्याला अॅपवर क्यूआर कोड आणि टोकन क्रमांक मिळेल. हा क्यूआर कोड सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. मागणी केलेला खतसाठा संबंधित कृषी सेवा केंद्रात शेतकऱ्याच्या नावाने तीन दिवस राखीव राहील. या कालावधीत शेतकऱ्याने आपल्या सोयीनुसार दुकानात जाऊन क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर खत आणि त्याची पावती प्राप्त करून घ्यावी.
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कोट
या प्रणालीमुळे संबंधित दुकानात खत उपलब्ध आहे की नाही, हे घरबसल्या समजणार असल्याने शेतकऱ्यांचा वेळ वाचणार आहे. खतासाठी दुकानांसमोर लांब रांगेत उभे राहण्याची गरजही कमी होणार आहे. डिजिटल नोंदणीमुळे खत वितरण अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे. ॲपचा वापर करताना किंवा खत खरेदी प्रक्रियेत कोणतीही अडचण अथवा तक्रार असल्यास संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
- कृषी विभाग, सिंधुदुर्ग
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