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संजू परब यांच्या वाढदिनी
विविध उपक्रम ः कविठकर
सावंतवाडी, ता. १६ ः शिवसेना जिल्हाप्रमुख, सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष तथा विद्यमान नगरसेवक संजू परब यांच्या वाढदिवसानिमित्त विविध सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि वेंगुर्ले तालुक्यात विविध सामाजिक उपक्रमांनी त्यांचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला जिल्हाप्रमुख ॲड. नीता सावंत-कविटकर यांनी दिली. आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.
शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांचा वाढदिवस १९ ऑगस्टला साजरा करण्यात येणार आहे. मंगळवारी (ता. १८) नगरसेवक देव्या सूर्याजी मित्रमंडळ, युवा रक्तदाता संघटना तसेच शिवसेनेच्यावतीने रक्तदान शिबिर, सावंतवाडी, वेंगुर्ले व दोडामार्ग येथील रुग्णालयांत पंखे वाटप, लाखे वस्तीतही पंखे वाटप करण्यात येथील. तिन्ही तालुक्यांमध्ये सुमारे ५ हजार रोपांचे वाटप होणार आहे. सावंतवाडीतील शाळांमध्ये साहित्य, रोणापाल छात्रालयामध्ये खाऊ वाटप व केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात येणार आहे. कोंडुरा येथील विशेष शाळेत फळवाटप, आरोंदा येथील शाळांमध्ये वह्या वाटप, सावंतवाडी पालिका सफाई कर्मचाऱ्यांना धान्य वाटप करण्यात येणार असल्याचे ॲड. नीता सावंत यांनी सांगितले. बुधवारी (ता. १९) सकाळी १०.३० वाजता गोविंद चित्रमंदिर, सावंतवाडी येथे वाढदिवस साजरा होईल. या कार्यक्रमास सावंतवाडी मतदारसंघाचे आमदार दीपक केसरकर, कुडाळ-मालवण मतदारसंघाचे आमदार नीलेश राणे यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. यावेळी सभापती सुस्मिता जाधव, जिल्हा परिषद सदस्य सुधा कवठणकर, माजी सभापती अशोक दळवी, तालुकाप्रमुख दिनेश गावडे, नारायण राणे, शहरप्रमुख बाबु कुडतरकर, झेवियर फर्नांडिस, परीक्षित मांजरेकर, शरद धाऊसकर, नगरसेवक शर्वरी धारगळकर, स्नेहा नाईक, महिला शहरप्रमुख भारती मोरे, स्नेहा टिळवे, राजन रेडकर, नगरसेवक देव्या सूर्याजी, विनोद नाईक, क्लेटस फर्नांडिस, सचिन साटेलकर आदी उपस्थित होते.
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