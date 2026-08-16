जलसंधारण सप्ताहानिमित्त लोगोचे अनावरण
रत्नागिरी ः जलसंधारणाचे महत्त्व जनमानसात रुजविण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागातर्फे २१ ऑगस्टदरम्यान ‘जलसंधारण दिन सप्ताह’ आयोजित करण्यात आला आहे. सप्ताहाच्या लोगोचे अनावरण स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात पालकमंत्री तथा उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदाल व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांच्या उपस्थितीत झाले. युवकांनी रील्स स्पर्धेत सहभागी होऊन जलसंधारणाबाबत जनजागृती करावी, असे आवाहन डॉ. सामंत यांनी केले. २१ ऑगस्टला होणाऱ्या ‘महा वॉकेथॉन–Walk for Water’मध्ये नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असेही त्यांनी सांगितले. या उपक्रमांसाठी क्यूआर कोडद्वारे नोंदणी करण्याचे आवाहन कार्यकारी अभियंता धनंजय साहुत्रे यांनी केले.
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