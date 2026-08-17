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सावंतवाडीत ‘पीएनजी’मध्ये
मंगळसूत्र महोत्सवाला प्रारंभ
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १७ ः सावंतवाडी येथील पु. ना. गाडगीळ (पीएनजी) ज्वेलर्स येथे श्रावणमास निमित्त मंगळसूत्र महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा महोत्सव १३ सप्टेंबरपर्यंत आहे.
सावंतवाडी येथील एस. पी. के. कॉलेज बाजूला आणि सारस्वत बँकेशेजारी असलेल्या पीएनजी ज्वेलर्स दालनात या महोत्सवाचे उद्घाटन वेदिका परब यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी नगरसेविका मोहिनी मडगावकर, शंतनू पिंगुळकर, वृषाली पिंगुळकर, श्रुती हळदणकर, मंगेश हळदणकर, अन्नपूर्णा कोरगावकर, इनरव्हील क्लब सावंतवाडीचे पदाधिकारी आणि घे भरारी फाउंडेशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते. पीएनजी ज्वेलर्स फ्रेंचायजी ओनर पिंगुळकर यांच्याकडुन आणि पिंगुळकर परिवाराच्यावतीने उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत करण्यात आले. पीएनजीचे मॅनेजर यांनी महोत्सवाची सविस्तर माहिती तसेच विविध ऑफर्सबद्दल माहिती दिली.
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