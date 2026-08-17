चिपळूण : गणेशोत्सवात चिपळूणात वाहतूक कोंडी ?

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चिपळूण : सेवा रस्त्यांवर वाहनांची संख्या वाढली की वाहतूक कोंडीचा त्रास होतो.
गणेशोत्सवात चिपळुणात वाहतूक कोंडी ?
प्रभावी नियोजनाची गरज; इंधन भरणाऱ्या वाहनांचा अडथळा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १७ : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरून गणेशोत्सवासाठी कोकणात येणाऱ्या चाकरमान्यांची संख्या प्रचंड असते. या काळात मुंबई, ठाणे, पुण्यासह विविध शहरांतून लाखो नागरिक आपल्या खासगी वाहनांनी गावी रवाना होतात. वाढीव वाहतुकीचा मोठा ताण चिपळूण शहरावर येण्याची शक्यता असल्याने, संभाव्य वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आतापासूनच प्रभावी नियोजन करण्याची गरज आहे.
चिपळूण शहरातील उड्डाणपुलाचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू असून गर्डर बसवण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सध्या स्लॅब टाकण्याचे काम सुरू असले, तरी यासाठी काही दिवसांचा कालावधी लागणे आवश्यक आहे. गणेशोत्सवापूर्वी उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला झाला, तर महामार्गावरील भार कमी होऊन वाहतूक सुरळीत होईल. मात्र, उड्डाणपूल सुरू न झाल्यास संपूर्ण वाहतूक अरुंद सेवा रस्त्यांवरच येऊन मोठी कोंडी होण्याची शक्यता आहे. चिपळूणमध्ये महामार्गालगत पेट्रोल आणि सीएनजी पंप असल्याने इंधन भरण्यासाठी वाहनांच्या रांगा लागतात. अनेकदा ही वाहने सेवा रस्त्यावरच उभी राहत असल्याने आधीच अरुंद असलेल्या रस्त्यांवर वाहतूक ठप्प होते. गणेशोत्सवात वाहनांची संख्या वाढल्यानंतर ही समस्या अधिक गंभीर रूप धारण करू शकते.
चौकट
‘हे’ होणे अत्यावश्यक
* महामार्ग विभागाने शहरातील सेवा रस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी.
* रस्त्याच्या कडेला असलेले अनधिकृत अडथळे, पार्किंग, अतिक्रमणे दूर करावीत.
* इंधन भरण्यासाठी रस्त्यावर उभ्या राहणाऱ्या वाहनांसाठी उड्डाणपुलाखालील जागा द्या.
* रिक्षा व्यावसायिकांना प्रवासी चढ-उतारासाठी विशिष्ट ठिकाणी जागा द्यावी.
* आवश्यक त्या ठिकाणी वाहतूक पोलिसांची नियुक्ती करून वाहतुकीचे नियमन करावे.
कोट
गणेशोत्सवातील वाहतूक लक्षात घेऊन महामार्ग विभाग, पोलीस प्रशासन, चिपळूण नगरपालिका आणि संबंधित यंत्रणांनी संयुक्तपणे ''विशेष वाहतूक आराखडा'' तयार करणे आवश्यक आहे. उड्डाणपूल सुरू न झाल्यास सेवा रस्त्यांवरून वाहतूक कशी वळवायची, इंधन पंपांजवळ गर्दी कशी नियंत्रित करायची आणि रुग्णवाहिकांसारख्या आपत्कालीन वाहनांसाठी मार्ग मोकळा ठेवण्याचे नियोजन आधीच होणे गरजेचे आहे.
- राजू जाधव, चिपळूण
कोट
गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वी सर्व विभागांची संयुक्त बैठक घेतली जाईल. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी विशेष काळजी घेतली जाणार असून, वाहतूक पोलिसांसह होमगार्ड आणि महामार्गाचे काम करणाऱ्या एजन्सीचे कर्मचारी तैनात केले जातील.
- इर्शाद बेग, पोलीस निरीक्षक, वाहतूक शाखा, लोटे
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