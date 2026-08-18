भांबेड येथे आमदार सामंत यांचा वारकऱ्यांशी संवाद

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लांजा ः सोनूबाबा कुर्णेकर पायी दिंडी सेवा संस्था, भांबेड यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या संस्थेच्या सातव्या सर्वसाधारण सभेला आमदार किरण सामंत यांनी उपस्थित राहून वारकरी संप्रदायाशी संवाद साधला.
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वारकऱ्यांच्या अडचणी सोडविणार
किरण सामंत ः भांबेड येथे वारकऱ्यांशी संवाद
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. १८ : ‘वारकरी परंपरा हा महाराष्ट्राच्या आध्यात्मिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. पायी दिंडीने प्रवास करणाऱ्या वारकऱ्यांच्या सुविधांसाठी आणि त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी मी सदैव कटिबद्ध राहीन,’ असे प्रतिपादन आमदार किरण सामंत यांनी केले.
सोनूबाबा कुर्णेकर पायी दिंडी सेवा संस्था (भांबेड) यांच्या वतीने आयोजित संस्थेच्या ७ व्या सर्वसाधारण सभेत आमदार सामंत यांनी वारकरी संप्रदायाशी संवाद साधला. या वेळी वारकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. भांबेड परिसरातील वारकरी संप्रदायासाठी पायी दिंडीच्या माध्यमातून अनेक वर्षांपासून सेवा कार्य सुरू आहे. धार्मिक यात्रांदरम्यान वारकऱ्यांना प्रवासात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. विशेषतः भांबेडला शाहूवाडीशी जोडणाऱ्या ‘गावडी घाट’ रस्त्याची मागणी वारकरी व ग्रामस्थांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून होत होती. या मागणीची दखल घेत आमदार किरण सामंत यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हे काम प्रत्यक्ष सुरू झाले आहे. याबद्दल वारकरी संप्रदायाच्या वतीने आमदारांचे आभार व्यक्त करण्यात आले.
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