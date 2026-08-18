शाहिरी व लोककलेला व्यासपीठ मिळवून देणार

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महाड: वार्षिक सभेला मार्गदर्शन करताना अध्यक्ष रामभाऊ टेंबे व उपस्थित पदाधिकारी, शाहीर, कलाकार.
लोककलेला व्यासपीठ मिळवून देणार
कलगी-तुरा मंडळाचा निर्धार; ‘कला महोत्सवा’चे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १८ ः रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्यांतील पारंपरिक शाहिरी व लोककलेला अधिक व्यापक व्यासपीठ मिळवून देण्याचा निर्धार ‘कलगी-तुरा सांस्कृतिक शाहिरी कला मंडळ, रायगड-रत्नागिरी’ची वार्षिक सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. भविष्यात ‘कला महोत्सवा’चे आयोजन करण्याचे निश्चित केले.
रविवारी (ता. १६ ऑगस्ट) दादली (महाड) येथील काशिविश्वेश्वर मंदिरात रामभाऊ टेंबे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव आणि जाखडी नृत्यांच्या स्पर्धांच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यात आला. या सभेला महाड, पोलादपूर, माणगाव, कोलाड, म्हसळा तसेच मंडणगड तालुक्यातील अनेक शाहीर, कलावंत उपस्थित होते. सुरुवातीला सचिव अंकुश जाधव यांनी विषयपत्रिका वाचन केले. त्यानंतर मागील सभेचे इतिवृत्त व जमा-खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. सभेस उपाध्यक्ष कृष्णा शिंदे, सचिव अंकुश जाधव, सहसचिव वामन बेकर, खजिनदार सहदेव उतेकर, कार्याध्यक्ष प्रल्हाद शिरशिरकर यांच्यासह संचालक किसन बाटे, नथुराम पाष्टे, रामदास वारीक, पांडुरंग पवार, विश्वास रेणोसे, सुनील शिगवण, अरुण नाकती, एकनाथ मांढरे तसेच उपसमिती अध्यक्ष संतोष भात्रे, अभिजित गोलांबडे, सचिन माळी, दत्ताजी सुतार आदी उपस्थित होते.
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