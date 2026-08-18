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कुडाळ केळबाई मंदिरात
आज हरिनाम सप्ताह
कुडाळ ः कुडाळ-केळबाईवाडी येथील श्री देवी केळबाई मंदिरात उद्या (ता. १९) सात प्रहराचा हरिनाम सप्ताह होणार आहे. यानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. सकाळी १० वाजता घटस्थापना, सायंकाळी ४ वाजता पारंपरिक वारकरी भजने सादर होणार आहेत. यात यशवंत बुवा श्री विठ्ठल रखुमाई हरिनाम (गिरगांव), वेताळ बांबर्डे वारकरी संप्रदाय (वेताळ बांबर्डे), कोचरा भजन मंडळ (कोचरा-मायनेवाडी), सद्गुरू वारकरी दिंडी भजन मंडळ, कुडाळ (बुवा विशाल राणे), श्री विठ्ठल रखुमाई प्रासादिक वारकरी भजन मंडळ (म्हापण पंचक्रोशी), माऊली प्रासादिक भजन मंडळ (किनळोस), ब्राह्मण सेवा भजन मंडळ, खवणे (पागेरेवाडी) यांची काकड आरती होणार आहे. सायंकाळी ६ पासून आकर्षक दिंड्यांचा कार्यक्रम होणार आहे. यात आई केळबाई बाल मित्रमंडळ (केळबाईवाडी कुडाळ), श्री केळबाई युवक मित्रमंडळ (कुडाळ) व नाबरवाडी मित्रमंडळ (कुडाळ) यांच्या दिंडी सहभागी होणार आहेत. गुरुवारी (ता. २०) सकाळी ९ वाजता गोपाळकाला होणार आहे.
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मोरेश्वर सावंत
‘हार्मोनियम’ परीक्षेत
मोरेश्वर सावंतांना यश
सावंतवाडी ः येथील मोरेश्वर सावंत यांनी हार्मोनियम संगीत परीक्षेत प्रथम श्रेणी मिळवत उल्लेखनीय यश प्राप्त केले. आराध्या संगीत विद्यालय, सावंतवाडी येथे हार्मोनियम संगीताचे शिक्षण घेणाऱ्या सावंत यांनी अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडळ, मुंबई यांच्या वतीने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये घेतलेल्या हार्मोनियम संगीत परीक्षेत हे यश मिळविले. त्यांना आराध्या संगीत विद्यालयाचे कपिल कांबळे यांचे मार्गदर्शन लाभले. त्यांच्या या यशाबद्दल आई-वडील, आजी-आजोबा, नातेवाईक, ग्रामस्थ, शिक्षकवर्ग आणि संगीतप्रेमींनी त्यांचे अभिनंदन केले.
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वैष्णवी पणदूरकर
वैष्णवी पणदूरकरचे
‘शिष्यवृत्ती’त यश
सावंतवाडी ः राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात आलेल्या चौथीच्या पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून, यामध्ये ठाणे विभागातून ठाणे येथील भगवती विद्यालयाची विद्यार्थिनी वैष्णवी पणदूरकर हिने यश प्राप्त केले. वैष्णवी ही येथील वकील ॲड. सुभाष पणदूरकर यांची नात आहे.
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