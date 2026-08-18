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विद्यार्थ्यांनो, विज्ञानाची कास धरून प्रगती साधा
प्रमोद जठार : विजयदुर्ग किल्ल्यावर ‘जागतिक हेलियम डे’
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १८ ः हेलियमचे पाळणाघर म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या तालुक्यातील किल्ले विजयदुर्गवर आज विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत ‘जागतिक हेलियम डे’ उत्साहात साजरा करण्यात आला. आजचा दिवस म्हणजे विज्ञानातील एका शोधाचा वाढदिवस असल्याचे सांगुन तरूणांनी अंधश्रद्धेच्या मागे न लागता विज्ञानाची कास धरून आयुष्यात प्रगती साधण्याचे आवाहन विधानपरिषद आमदार प्रमोद जठार यांनी यावेळी केले. विद्यार्थ्यांनी भविष्यात तंत्रज्ञान, विज्ञान याच्या शोधाचे जनक व्हावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
१८ ऑगष्ट १८६८ ला सुर्यग्रहणावेळी नॉर्मन लॅकियर या शास्त्रज्ञाने किल्ले विजयदुर्गवर ज्या ठिकाणी आपल्या दुर्बिण लावून हेलियम वायुचा शोध लावला होता. त्या ‘साहेबांचे ओटे’ या ठिकाणी प्रतिकात्मक दुर्बिण ठेवून मान्यवरांनी पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी अवकाशात हेलियमचे फुगे सोडून आनंद व्यक्त केला. पावसाळ्यातील हिरवळीने नटलेल्या किल्ले विजयदुर्गला घोषणा आणि किलबिटाने जाग आली होती. ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
यावेळी आमदार जठार यांच्यासह नीरजा जठार, मानसी वाळवे, भाजपचे राजू राऊळ, गुरूनाथ राणे, पवन परुळेकर, राजेंद्र परूळेकर, डॉ. सुनील आठवले, प्रभारी सरपंच रियाज काझी, प्रसाद देवधर, लता गिरकर, सभापती गणेश राणे, पंचायत समिती सदस्या संजना आळवे, रवींद्र तिर्लोटकर, प्रदीप साखरकर, शुभा कदम, महेश बिडये, रवींद्र शेटये, रोहित महाडिक, संदीप बांदिवडेकर, चंद्रहास सावंत, राजू जठार आदी उपस्थित होते. सुरूवातीला विजयदुर्ग बसस्थानकापासून ढोल ताशांच्या गजरात मिरवणूक काढण्यात आली होती. मिरवणूकीत ढोल पथकासह विविध मान्यवर, महाविद्यालयीन तसेच शालेय विद्यार्थी सहभागी झाले होते. मिरवणूकीतील छत्र्यांनी वातावरण हेलियममय झाले होते.
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विजयदुर्गवरून ‘हेलियम’ वायुचा शोध!
श्री. जठार म्हणाले, ‘‘किल्ले विजयदुर्गवरून शास्त्रज्ञांनी ‘हेलियम’ वायुचा शोध लावल्यामुळे या ठिकाणाला फार मोठे महत्व आहे. विद्यार्थ्यांना का? असा प्रश्न पडल्याशिवाय अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळणार नाहीत. तरूणांनी विज्ञानाची कास धरून प्रगती साधावी. विजयदुर्गमधील सुरू असलेल्या पर्यटनात्मक प्रकल्पासाठी वाढीव निधी देऊ.’’
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विजयदुर्ग बंदर ते माडबन ‘रोरो’ हवी!
‘हेलियम’ वायुच्या शोधाबाबतची माहिती देऊन डॉ. आठवले म्हणाले, स्थानिक पर्यटन वाढीसाठी विजयदुर्ग गावातील एका परिसराला ‘हेलियम’ असे नाव दिले जावे, किल्ले परिसरात कचरा तसेच प्लास्टिक टाकले जावू नये. विजयदुर्ग बंदर ते माडबन अशी सागरी रो-रो सेवा सुरू केल्यास पर्यटनाला गती मिळेल.
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