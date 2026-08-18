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सावंतवाडीमध्ये आज संजू परब
वाढदिवस अभिष्टचिंतन सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १८ : शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांच्या वाढदिवसानिमित्त उद्या (ता.१९) वाढदिवस अभिष्टचिंतन सोहळ्याचे आयोजन सकाळी ठीक १०.३० वाजता शहरातील गोविंद चित्रमंदिर येथे करण्यात आले आहे.
या सोहळ्यास आमदार दीपक केसरकर, आमदार नीलेश राणे यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. या अभिष्टचिंतन सोहळ्यास शिवसेना पक्षाच्या महिला जिल्हाप्रमुख, युवा सेना जिल्हाप्रमुख, सर्व तालुकाप्रमुख, सर्व उपतालुकाप्रमुख, सर्व शहरप्रमुख, सर्व उपशहरप्रमुख, सर्व विभागप्रमुख, सर्व उपविभागप्रमुख, सर्व शाखाप्रमुख, तसेच सर्व जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक, सरपंच, उपसरपंच आणि शिवसेना पक्षातील सर्व सेलचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी त्याचप्रमाणे सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील सर्व नागरिकांनी आवर्जून उपस्थित राहावे. तसेच जिल्हाप्रमुख संजू परब यांना वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा द्याव्यात, असे आवाहन सावंतवाडी शिवसेनेने केले आहे. सह्याद्री फाउंडेशनच्या वतीने सिद्धेश्वर दशावतार नाट्यमंडळ दोडामार्ग यांचा ‘कृष्ण हनुमान युद्ध’ हा नाट्यप्रयोग आयोजित केला आहे. सर्व नाट्यप्रेमी मंडळींनी १९ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ७ वाजता गोविंद चित्र मंदिर याठिकाणी उपस्थित राहून लाभ घ्यावा, असे आवाहन सह्याद्री फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष सुनिल राऊळ आणि विद्यमान अध्यक्ष रवींद्र मडगावकर यांनी केले आहे.
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