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तळवडे ः विजय कुंभार यांना आर्थिक मदत सुपूर्द करताना भाजप पदाधिकारी.
कुंभार कुटुंबियांना भाजपकडून मदत
सावंतवाडी ः तळवडे येथील व्यावसायिक विजय कुंभार यांच्या दुकानाला शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या भीषण आगीत मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. या संकटामुळे अडचणीत आलेल्या श्री. कुंभार यांना पुन्हा एकदा आपला व्यवसाय उभा करण्यासाठी तातडीच्या मदतीची गरज होती. या परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेत तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे सदस्य संदीप गावडे यांच्या पुढाकारातून त्यांना आर्थिक मदत करण्यात आली. भाजप तळवडे यांच्या माध्यमातून ही मदतीची रक्कम श्री. कुंभार यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली. या मदतीमुळे कुंभार यांना पुन्हा आपला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. यावेळी माजी सभापती पंकज पेडणेकर, शंकर सावंत, विकास गावडे, प्रेमानंद डिचोलकर, मधुसूदन तळवणेकर, दीपक कोरगावकर, सुशांत गावडे, सुभाष पेडणेकर उपस्थित होते.
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