स्वप्ना यादव यांना शाहू महाराज पुरस्कार प्रदान

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चिपळूण ः स्वप्ना यादव यांचा सन्मान करताना आमदार भास्कर जाधव, शेखर निकम आदी.
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राजर्षी शाहू महाराज पुरस्कार
स्वप्ना यादव यांना प्रदान
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १९ ः चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वप्ना यादव यांचा सहकार क्षेत्रातील राज्यस्तरीय राजर्षी शाहू महाराज पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला. इंडियन स्टुडंट कौन्सिलतर्फे हा पुरस्कार दिला जातो.
चिपळूण येथील इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रात झालेल्या कार्यक्रमात आमदार भास्कर जाधव यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान केला गेला. या वेळी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, आमदार शेखर निकम, भाजप दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष प्रशांत यादव, उद्योजक राजू जोशी, अभिजित हेगशेट्ये, संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. ज्ञानोबा कदम उपस्थित होते. मानपत्र, स्मृतीचिन्ह, शाल, श्रीफळ असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. या प्रसंगी यादव म्हणाल्या, ‘राजर्षी शाहू महाराजांचे कार्य हे प्रत्येकालाच आदर्शवत आहे. चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्था आपले वडील सुभाष चव्हाण यांनी सुरू केली. गेल्या ३३ वर्षांत संस्थेची २२०० कोटींची उलाढाल तर एक हजार कोटींचा कर्जव्यवहार झाला आहे.’
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