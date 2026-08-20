उक्षी रेल्वे स्थानकावर ''दिवा-सावंतवाडी'' थांबा द्या

उक्षीत ‘दिवा-सावंतवाडी’ थांबा द्या
ग्रामस्थांची मागणी : संघर्ष कमिटीच्या कोअर कमिटीची स्थापना
सकाळ वृत्तेसवा
रत्नागिरी, ता. २० ः उक्षी रेल्वेस्थानकावर ‘दिवा-सावंतवाडी'' आणि ‘सावंतवाडी-दिवा’ या दोन्ही ट्रेनना पूर्ववत थांबा मिळावा, या मागणीसाठी सुरू असलेल्या जनआंदोलनाला आता संघटित स्वरूप प्राप्त झाले आहे. या लढ्याला गती देण्यासाठी ‘उक्षी पंचक्रोशी रेल्वे संघर्ष कमिटी’च्या कोअर कमिटीची स्थापना करण्यात आली असून, प्रशासनाकडे व्यापक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पाठपुरावा करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. मागणीसाठी सध्या परिसरात सह्यांची मोहीमही जोरात सुरू आहे.
उक्षी रेल्वेस्थानक हे परिसरातील उक्षी, परचुरी, वांद्री, करबुडे, बावनदी, कोळंबे, आंबेड, फुणगूस, डिंगणी, रानपाट, जाकादेवी, चाफे यांसह सुमारे २५ ते ३० गावांतील नागरिकांसाठी प्रवासाचे प्रमुख केंद्र आहे. कोरोना महामारीपूर्वी या स्थानकावर दिवा-सावंतवाडी गाडी थांबत होती; मात्र, ताळेबंदीनंतर रेल्वे वाहतूक पूर्वपदावर आली तरी हा थांबा पूर्ववत करण्यात आला नाही. यामुळे नोकरदार, व्यावसायिक, विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल होत आहेत.
उक्षी स्थानकाचा थांबा पुन्हा सुरू करणे, हा संपूर्ण पंचक्रोशीच्या दैनंदिन प्रवासाशी निगडित प्रश्न आहे. त्यामुळे जनसमर्थन मिळवून रेल्वे प्रशासनावर दबाव आणण्यासाठी हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा नवनिर्वाचित समितीने दिला आहे.
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अशी आहे संघर्ष समिती
रेल्वे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडे प्रभावी पाठपुरावा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कोअर कमिटीच्या अध्यक्षपदी मुझम्मील काझी यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यात उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र बंडबे, प्रदीप चंदरकर, सचिव रमेश मेस्त्री, सहसचिव अब्दुल मुनाफ खतिब, खजिनदार अविनाश कळंबटे, संघटक वसंत मेस्त्री, चंद्रकांत वेद्रे, प्रवक्ते शरद जाधव, सुरेश कळंबटे, कायदेशीर सल्लागार ॲड. अरुण नागवेकर, सल्लागार अनंत कळंबटे, गोविंद कळंबटे तर कोअर कमिटी सदस्य सत्यवान वेद्रे, रवींद्र जाधव, उदय बेनकर, नंदकुमार कुवार, गजानन पानगले, पांडुरंग पाताडे, जगन्नाथ दुदम, संदीप सापटे, नितीन चंदरकर, प्रकाश शिगवण आदींचा समावेश आहे.
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