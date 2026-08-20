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कुडाळ ः लाजरी ग्रुप कुडाळच्या मॉन्सून महोत्सवातील ‘रावण मंदोदरी विवाह’ संयुक्त दशावतार नाट्यप्रयोगातील क्षण. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
‘रावण-मंदोदरी विवाह’ची रसिकांवर मोहिनी
कुडाळातील मॉन्सून महोत्सव ः ‘वीरभक्त तरणीसेन’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २० ः लाजरी क्रिकेट ग्रुप कुडाळ आयोजित १४ व्या मॉन्सून महोत्सव २०२६ अंतर्गत सादर केलेला अजित गाडगीळ (मळेवाड) कथा संकल्पित ‘वीरभक्त तरणीसेन’ आणि ‘रावण-मंदोदरी विवाह’ या दोन्ही संयुक्त दशावतारी नाट्यप्रयोगांना रसिकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नामवंत दशावतारी कलाकारांच्या संचात सादर झालेले नाट्यप्रयोग पाहण्यासाठी सिंधुदुर्गासह मुंबई व गोवा येथील नाट्यरसिकांनी मोठी गर्दी केली होती.
पौराणिक कथानक, आकर्षक नेपथ्य, प्रभावी अभिनय, दमदार संवादफेक, अनुभवी संगीतसाथ आणि कलाकारांच्या जिवंत सादरीकरणामुळे दोन्ही प्रयोग नाट्यरसिकांसाठी अविस्मरणीय ठरले. हा मॉन्सून महोत्सव रसिक प्रेक्षकांसाठी यादगार ठरला. येथील सिद्धिविनायक हॉलच्या सभागृहात लाजरी क्रिकेट ग्रुपच्या वतीने आयोजित दोन दिवसीय मॉन्सून महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. शनिवारी (ता. १५) पहिल्या दिवशी ‘वीरभक्त तरणीसेन’ हा संयुक्त दशावतारी नाट्यप्रयोग सादर केला.
महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी रविवारी (ता. १६) सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आघाडीच्या कलाकारांच्या संचात ‘रावण-मंदोदरी विवाह’ हा नाट्यप्रयोग रसिकांच्या मोठ्या उपस्थितीत पार पडला. महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशीचे उद्घाटन जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर व उद्योजक धनंजय राणे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी लाजरी ग्रुपचे अध्यक्ष राजू पाटणकर, राजेश म्हाडेश्वर, सुनील धुरी, बाळा आकेरकर, संजय करलकर, गजानन गावस (गोवा), प्रसाद परब (मोरजी गोवा), स्वरुप सावंत, दीपक भोगटे, सिद्धेश वर्दम, प्रीतम कवठणकर, सदा अणावकर, बादल चौधरी, मामा घावनळकर, गोट्या कोरगावकर, अनुप शिरसाट, देवेंद्र पेडणेकर, सिद्धेश बांदेकर उपस्थित होते.
या नाट्यप्रयोगांसाठी लोकराजा (कै.) सुधीर कलिंगण प्रस्तुत श्री कलेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ, नेरुर यांचे विशेष सहकार्य लाभले. कलाकारांच्या अभिनयाला रसिकांनी टाळ्यांचा कडकडाट आणि उत्स्फूर्त दाद देत प्रोत्साहन दिले. दोन दिवशीय या मॉन्सून महोत्सवाचा रविवारी रात्री समारोप झाला. ‘वीरभक्त तरणीसेन’ या नाट्यप्रयोगाला लोकराजा सुधीर कलिंगण प्रस्तुत श्री देव कलेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ (नेरुर) यांचे विशेष सहकार्य लाभले. या नाट्यप्रयोगाचे उद्घाटन सेन्सॉर बोर्ड सदस्य नाट्यकर्मी विजय चव्हाण, पप्पू पाटणकर यांच्या हस्ते झाले.
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