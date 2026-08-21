''मानवाधिकार'' संघटनेतर्फे बांदिव़डेकर यांचा सत्कार

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गडमठ ः येथे मानवाधिकार संरक्षण संघटनेतर्फे प्रणय बांदिवडेकर यांचा सत्कार करण्यात आला.
‘मानवाधिकार’ तर्फे बांदिवडेकर यांचा सत्कार
तळेरे : गडमठ (ता. वैभववाडी) येथील यशस्वी उद्योजक आणि ऑरबिलोचे संचालक प्रणय बांदिवडेकर यांनी कणकवली ते जम्मू काश्मीरपर्यंतचा ३५०० किलोमीटरचा खडतर प्रवास मोटर सायकलने यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबद्दल मानवाधिकार संरक्षण संघटनेच्या वतीने त्यांचा शनिवारी (ता. १५) सत्कार करण्यात आला. संघटनेच्या वतीने कोकण विभागीय अध्यक्ष संतोष नाईक यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेत वैभववाडी तालुक्यात प्रथम व जिल्ह्यात ग्रामीण सर्वसाधारण विभागातून द्वितीय आलेली सानवी दळवी, विशेष प्राविण्य मिळालेली आर्या तेली, आराध्य मठकर यांचाही सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमास कणकवली तालुकाध्यक्ष मंगेश चव्हाण, ट्रॉफी हाऊस प्रोप्रायटर महेंद्र चव्हाण, कणकवली तालुका सदस्य अक्षय शेडेकर, कीर्ती आंबेरकर, गडमठ गावचे सरपंच मालती शेट्ये उपस्थित होते.
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