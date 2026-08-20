कुणकेश्वर दर्शनासाठी राजापूरातून 22 रोजी पदयात्रा

कुणकेश्वरच्या वाटेवर भक्तीचा जागर
राजापुरातून उद्या पदयात्रा; हर हर महादेव मित्रमंडळाचा पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २०ः हर हर महादेव मित्रमंडळातर्फे दुसऱ्या श्रावण सोमवारी (ता. २४) श्री देव कुणकेश्वर दर्शनासाठी राजापूर ते कुणकेश्वर अशी पदयात्रा काढण्यात येणार आहे. पदयात्रेचे हे बारावे वर्ष असून, या पदयात्रेत सुमारे १०० भक्तगण सहभागी होणार असून, २२ ते २४ अशी ही तीन दिवसांची पदयात्रा आहे.
शनिवारी (ता. २२) सकाळी ७.३० वा. या पदयात्रेला प्रारंभ होईल. राजापूर शहरातील जवाहर चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून या पदयात्रेला प्रारंभ होणार आहे. त्यानंतर राजापूर ते पुढे शेढे येथे अल्पोपाहार, तेथून पुढे येथे रामूशेठ पेडणेकर यांच्यावतीने मयेकर मांगर येथे भाविकांना अल्पोपाहार, तेथून पुढे पडेल कॅन्टीन यथे चहा-नाष्टा व रात्री ८ वा. पुढे वाडा येथे श्री देव रवळनाथ मंदिरात मुक्काम. या ठिकाणी रात्रीचे जेवण वाडा ग्रामस्थ, परब, वाडेकर बंधूकडून केली जाणार आहे. २३ रोजी सकाळी ७. ३० वा. वाडा येथे अल्पोपाहार घेऊन पुढे कुणकेश्वरकडे प्रयाण केले जाणार आहे. दुपारी २ वा. ही पदयात्रा कुणकेश्वर येथे पोहोचणार आहे. या ठिकाणी तेली बंधूंकडून भाविकांना जेवणाची व्यवस्था केली जाणार आहे तर २४ रोजी सकाळी मंदिरात काकड आरती, पूजा, अभिषेक कार्यक्रमात सहभाग, याचवेळी श्री देव कुणकेश्वर मंदिरात या पदयात्रेतील भाविकांना सकाळी ८ ते ९ वा. भजन करण्याची संधी देण्यात आलेली असून, या ठिकाणी पदयात्रेत सहभागी असणारे बाईत मंडळींचे ढोलावरचे भजन होणार आहे. त्यानंतर प्रसाद घेऊन भाविकांचा परतीचा प्रवास सुरू होणार आहे.
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