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कोळोशी-हडपिड : येथील हायस्कूलच्या विद्यार्थिनी व शिक्षक.
कोळोशी-हडपिड हायस्कूलच्या
विद्यार्थिनींकडून सैनिकांना राख्या
नांदगाव, ता. २१ : शिक्षण प्रसारक मंडळ कोळोशी हडपिड मुंबई संचलित माध्यमिक शिक्षण शाळा कोळोशी- हडपिडच्या विद्यार्थिर्नींकडून सीमेवर तैनात असणाऱ्या तिन्ही दलाच्या भारतीय सैन्यांना रक्षाबंधननिमित्त राख्या पाठविण्यात आल्या.
बहिण भावाच्या पवित्र प्रेमाचा प्रतीक असणारा रक्षाबंधन हा सण संपूर्ण भारतात उत्साहाने साजरा केला जातो. या दिवशी बहिण आपल्या भावाला आपले रक्षण करण्याच्या उद्देशाने राखी बांधते; मात्र सीमेवर तैनात असणारे आपले सैनिक मात्र या दिवशी आपल्या बहिणीपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत आपल्या कुटुंबापासून ते दूर असतात. अशावेळी आमच्या प्रशालेतील विद्यार्थ्यांनी ज्यांच्यामुळे आम्ही आनंदाने खेळू बागडू शकतो, निर्धास्तपणे झोपू शकतो अशा सर्व सैनिक बांधवांना आणि भगिनींना आम्ही राखी पाठवणार हा विचार जाहीर करून आज त्याप्रमाणे भारतीय सैन्याच्या तिन्ही दलांच्या जवानांसाठी राख्या पाठविल्या. सर्व सैनिकांनी स्वतः सुरक्षित राहून देशाचे संरक्षण करावे. आम्हाला तुमचा खूप अभिमान वाटतो, असा संदेशही या विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
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