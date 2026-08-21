उपसरपंच पदी इक्बाल टोळे

वेरळ ग्रामपंचायतीच्या
उपसरपंचपदी टोळे
लांजा, ता. २१ ः तालुक्यातील वेरळ ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी इक्बाल टोळे यांची बिनविरोध निवड झाली. वेरळ ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंच असलेल्या श्रावणी जाधव यांनी राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त पदाची निवडणूक काल (ता. २०) झाली. निवड प्रक्रियेवेळी शिवसेना तालुकाप्रमुख गुरुप्रसाद देसाई, उपतालुकाप्रमुख सुजित आंबेकर, पंचायत समिती सदस्या दीपाली साळवी, पदाधिकारी शरद चरकरी, वेरळ ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सुवर्णा जाधव, ग्रामपंचायत सदस्य सईजिन टोले, महेश गुंड्ये, अनघा पाष्टे, पानकर, माजी सरपंच सुप्रिया चव्हाण, मंगेश डाकवे, ग्रामसेवक दीपेश जोईल, बशीर वनू, नुरा टोले, नईम टोले आदी उपस्थित होते.