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‘पाणी वाचवा, पर्यावरणाचे रक्षण करा’
मालवणात जलसंधारण दिन, रॉक गार्डन येथे वृक्षारोपण
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २१ : जलसंधारणाचे महत्त्व, पाणी बचत व पर्यावरण संवर्धनाबाबत समाजात व्यापक जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने येथील नगरपरिषदेच्या वतीने ‘जलसंधारण दिन’ अत्यंत उत्साहात साजरा करण्यात आला. या दिनाचे औचित्य साधून येथील प्रसिद्ध रॉक गार्डन परिसर येथे विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी मान्यवरांच्या हस्ते विविध झाडांची रोपे लावून पर्यावरणाचा संदेश देण्यात आला.
या कार्यक्रमास नगराध्यक्षा ममता वराडकर, उपनगराध्यक्ष दीपक पाटकर, आरोग्य सभापती पूनम चव्हाण, आणि बांधकाम सभापती सहदेव बापर्डेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यांव्यतिरिक्त नगरपरिषदेचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी वर्ग आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिले होते.
वृक्षारोपणादरम्यान उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना मान्यवरांनी सांगितले की, ‘‘केवळ जलसंधारण पुरेसे नसून त्यासोबतच वृक्षसंवर्धन, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि भावी पिढ्यांसाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन करणे ही आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.’’
यावेळी उपस्थितांनी ‘पाणी वाचवा, वृक्ष जगवा आणि पर्यावरणाचे रक्षण करा’, असा मुख्य संदेश देत जलसंधारण व निसर्ग संवर्धनाच्या कार्यात सक्रिय सहभाग घेण्याचा दृढ संकल्प केला. नागरिकांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे कार्यक्रमात विशेष उत्साह दिसून आला. हा कार्यक्रम यशस्वी पार पाडण्यासाठी मालवण नगरपरिषदेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विशेष मेहनत घेतली.
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नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी?
जलसंधारण आणि पर्यावरण संवर्धन ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा. नळ सुरू ठेवून अनावश्यक पाणी वाया घालवू नये. घरातील गळतीचे नळ व पाइपलाइन तातडीने दुरुस्त कराव्यात. पावसाचे पाणी साठवून त्याचा योग्य वापर करावा. परिसरातील विहिरी, तलाव, नाले व जलस्रोतांमध्ये कचरा टाकू नये. प्रत्येकाने किमान एक झाड लावून त्याचे संगोपन करावे. झाडांची अनावश्यक तोड टाळावी. प्लास्टिकचा वापर कमी करून कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण करावे. स्वच्छता राखण्यासोबतच इतरांनाही पाणी बचत व पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रोत्साहित करावे.
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