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राजश्री वर्णेकर यांचे निधन
ओटवणे, ता. २१ : मांडवफारवाडी येथील रहिवाशी राजश्री राजाराम वर्णेकर (वय ६५) यांचे काल (ता.२०) निधन झाले. आज सकाळी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या मागे पती, दोन मुलगे, दोन मुली, सुना नातवंडे, जावई असा परिवार आहे. ओटवणे शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव, श्री सती देवी कला क्रीडा मंडळाचे अध्यक्ष राजाराम वर्णेकर यांच्या त्या पत्नी तर सामाजिक युवा कार्यकर्ते शंकर वर्णेकर आणि शैलेश वर्णेकर यांच्या आई होत. कारिवडे येथील आप्पासाहेब पटवर्धन माध्यमिक विद्यालयाचे सहाय्यक शिक्षक डी. बी. साईल यांच्या त्या बहिण होत.