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निरुखेच्या विकासाचे
ध्येय ः दत्ता सामंत
शिवसेनेतर्फे एनसीएमसी कार्ड वाटप
कुडाळ, ता. २५ ः निरुखे पांग्रड गावातील मूलभूत प्रश्न आमदार नीलेश राणे यांच्या माध्यमातून निश्चितच सोडवले जातील. प्रत्येक गावाचा सर्वांगीण विकास हेच शिवसेनेचे ध्येय आहे. एनसीएमसी मोफत कार्ड वाटपाचा उपक्रम स्तुत्य आहे, असे प्रतिपादन शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांनी निरुखे येथे केले. निरुखे गावातील २०० ग्रामस्थांना शिवसेनेमार्फत मोफत एनसीएमसी कार्ड वाटप करण्यात आले.
शिवसेनेच्या वतीने आमदार नीलेश राणे यांच्या सौजन्याने एस.टी. बस सवलतीचे एनसीएमसी कार्ड वाटप निरुखे ग्रामपंचायत येथे जिल्हाप्रमुख सामंत, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष व शिवसेना जिल्हा सचिव दादा साईल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत रविवारी (ता. २३) पार पडले. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य नागेश आईर, भारतीय चर्मकार समाज मुंबई महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष पंढरी चव्हाण, सरपंच कीर्तिकुमार तेर्से, उपतालुका प्रमुख देवेंद्र नाईक आदी उपस्थित होते. श्री. साईल म्हणाले, ‘‘कुडाळ मालवण मतदारसंघातील प्रश्न सोडवण्यासाठी आमदार राणे अतोनात प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी गेल्या दीड वर्षांपासून कुडाळ आणि मालवणमध्ये २५ एसटी बस उपलब्ध करून दिल्या आहेत. एसटीचे सवलत कार्ड सर्वांसाठी वरदान ठरणार आहे.’’
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