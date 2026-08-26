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शैक्षणिक उपक्रम ही आदर्श गुंतवणूक
हर्षदा वाळके ः नांदगावात विद्यार्थ्यांना वह्या वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. २६ ः प्राण जीवन संयोग संस्था व जनसेवा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून वह्या वाटपाच्या उपक्रमात मुलांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद समाधानकारक आहे. मुलांची प्रगती होण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांचा विकास होण्यासाठी हा उपक्रम आहे, असे प्रतिपादन सभापती हर्षदा वाळके यांनी केले.
प्राण जीवन संयोग संस्थेचे अध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते संदीप चौकेकर यांच्या सहकार्याने व शिवशक्ती मल्टिस्पेशालिटी सर्व्हिसेस संचलित जनसेवा प्रतिष्ठान अध्यक्ष भगवान लोके यांच्या पुढाकाराने नांदगाव पंचक्रोशीतील प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत वह्या वाटप कार्यक्रम प्रारंभप्रसंगी सभापती वाळके बोलत होत्या.
यावेळी नांदगाव सरपंच रविराज मोरजकर, पत्रकार संघाचे अध्यक्ष भगवान लोके, असलदे सरपंच चंद्रकांत डामरे, उपसरपंच सचिन परब, नांदगाव उपसरपंच इरफान साटविलकर, माजी उपसरपंच नीरज मोरये, व्हाईस चेअरमन दयानंद हडकर, निवृत्त मुख्याध्यापक प्रमोद लोके, बाबाजी शिंदे, प्रदीप हरमलकर, सोसायटी संचालक परशुराम परब, माजी सरपंच सुनीता लोके आदी उपस्थित होते. सरपंच मोरजकर यांनी, मुलांच्या गरजा आमच्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. विद्यार्थ्यांनी आपल्या भावी जीवनात यशस्वी विद्यार्थी बनून गावाबद्दल आत्मियता ठेवावी, असे आवाहन केले. या कार्यक्रमात पूर्ण प्राथमिक शाळा नांदगाव-असलदे, नांदगाव शाळा क्र.१, नांदगाव उर्दू शाळा येथे विद्यार्थ्यांना वह्या वाटप केल्या.
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