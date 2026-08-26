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भातपिकापेक्षा तणाची उंचीच अधिक
शेतकरी हैराण : कमी पावसाचा दुष्परिणाम, खिशाला कात्री
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. २६ : भातरोप पुनर्लागवड करताना पावसाचा अभाव आणि लागवडीनंतर कमी पाऊस यामुळे भातपिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तण दिसून येत आहे. पिकांपेक्षा तणाचे प्रमाण अधिक असल्याने ते काढताना शेतकरी अक्षरशः मेटाकुटीस आला आहे.
जिल्ह्यात लांबलेली भातरोप पुनर्लागवड पूर्ण झाली आहे. त्यापाठोपाठ नाचणीरोप पुनर्लागवड देखील पूर्ण झाली आहे. लागवड पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आता पिकांमधील तण काढणीला सुरुवात केली आहे. परंतु पावसाअभावी संपूर्ण पीक तणाने भरले आहे. भातखाचरामध्ये पिकांपेक्षा तणाची उंचीच अधिक वाढल्याचे चित्र शेतकऱ्यांना दिसून येत आहे. त्यामुळे तण काढणी करताना शेतकऱ्यांची चांगलीच दमछाक सुरू आहे.
साधारणपणे भातरोप पुनर्लागवड केल्यानंतर शेतकरी भातखाचरांमध्ये पाण्याची साठवण करून ठेवतात. मात्र यावर्षी भातरोप पुनर्लागवड करताना पावसाने विश्रांती घेतली. त्यामुळे चिखलणी करताना मळ्यांमध्ये पुरेसे पाणी शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी कशीबशी रोप लागवड पूर्ण केली. परंतु पावसाअभावी शेतकऱ्यांना लागवडीनंतर भातखाचरांमध्ये पाण्याची साठवण करून ठेवता आली नाही. त्याचा मोठा परिणाम तणवाढीवर झाला आहे.
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खत देता येत नसल्याने कुचंबणा
सर्वच भागात पिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तण वाढले आहे. पिकांच्या तिप्पट खाचरामध्ये तण आहे. हे तण काढताना शेतकऱ्यांना मोठा खर्च येत आहे. ज्या ठिकाणी एक-दोन दिवसांत तण काढण्याचे काम पूर्ण व्हायचे, त्या ठिकाणी दहा-दहा दिवस काढणीकरिता लागत आहेत. तण काढणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत पिकाला खत देखील देता येत नसल्याने शेतकऱ्यांची कुचंबणा झाली आहे.
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