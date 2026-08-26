कुडाळ येथे डिसेंबरमध्ये बहुभाषिक साहित्य संमेलन
ओरोस, ता. २६ : ‘कोकणचे गांधी’ म्हणून ओळखले जाणारे आप्पासाहेब पटवर्धन यांच्या विचारांना आणि कार्याला अभिवादन करण्यासाठी डिसेंबरमध्ये कुडाळ येथे ‘कोकणचे गांधी आप्पासाहेब पटवर्धन बहुभाषिक साहित्य संमेलन-२०२६’ आयोजित करण्यात येणार आहे. समृद्धी पब्लिकेशनच्या माध्यमातून होणाऱ्या या संमेलनात महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील साहित्यिक, कवी, लेखक तसेच नवोदित साहित्यिक सहभागी होणार आहेत. यात नोंदणीकृत १०० पुस्तकांचा प्रकाशन सोहळा, नवोदित साहित्यिकांच्या कविता, चारोळी संग्रह, कथा, कादंबरी, आत्मचरित्र, लेखमाला, ललितलेखन आदी साहित्यकृती प्रकाशित करण्यात येणार असून सहभागी साहित्यिकांचा सन्मानही करण्यात येणार आहे. संमेलनाच्या निमित्ताने ‘साहित्य गौरव’ हा विशेष ग्रंथही प्रकाशित करण्यात येणार आहे. या ग्रंथात सुमारे ५०० साहित्यिक, नवोदित कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ते, बहुभाषिक साहित्यिक तसेच विविध क्षेत्रांतील कर्तृत्ववान व्यक्तींचा परिचय समाविष्ट करण्यात येणार आहे. ग्रंथात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांनी आपला साहित्यिक व कार्यपरिचय सुमारे २०० शब्दांत आयोजकांकडे पाठवावा. ‘आपल्या लेखणीला व्यासपीठ आणि आपल्या कर्तृत्वाला सन्मान’ या संकल्पनेतून हे संमेलन आयोजित करण्यात येत आहे. इच्छुक साहित्यिक, लेखक, कवी तसेच विविध क्षेत्रांतील कर्तृत्ववान व्यक्तींनी समृद्धी पब्लिकेशनशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.
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