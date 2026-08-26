राज्यस्तरीय मंगळागौर स्पर्धेत खारेपाटणचा ''स्नेहसखी'' विजेता

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ठाणे ः राज्यस्तरीय मंगळागौर स्पर्धेत विजेत्या स्नेहसखी ग्रुपच्या महिला सदस्य.
मंगळागौर स्पर्धेत ‘स्नेहसखी’ विजेता
तळेरे : खारेपाटण रामेश्वरनगर येथील ‘स्नेहसखी’ महिला ग्रुपने ठाणे येथे आयोजित राज्यस्तरीय मंगळागौर स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे. पारंपरिक फुगडीचे आकर्षक, तालबद्ध आणि सांघिक सादरीकरण करत या संघाने उपस्थितांची मने जिंकली. राज्यस्तरीय मंगळागौर स्पर्धा मंगळवारी (ता. २५) ठाण्यातील राम गणेश गडकरी रंगायतन येथे झाली. या स्पर्धेत राज्यभरातील एकूण २० संघांनी सहभाग घेतला होता. पारंपरिक मराठमोळ्या वेशभूषेत सादर करण्यात आलेल्या फुगडीतील लयबद्ध हालचाली, सांस्कृतिक सादरीकरण आणि समन्वयामुळे खारेपाटणच्या स्नेहसखी ग्रुपने प्रथम क्रमांक पटकावला. विजेत्या संघाला ३१ हजार रोख पारितोषिक, सन्मानचिन्ह आणि सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात आले. बक्षीस वितरण वृषाली वाघुले यांच्या हस्ते करण्यात आले.
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