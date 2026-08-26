देवगड पंचायत समितीत
तीन रोजी ‘जनता दरबार’
देवगड ः गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील नागरिकांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी येथील पंचायत समितीच्या वतीने ३ सप्टेंबरला सकाळी १० वाजता पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या उपस्थितीत येथे जनता दरबाराचे आयोजन करण्यात आले आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात नागरिकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांवर तत्काळ कार्यवाही व्हावी, या उद्देशाने याचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये एसटी, महावितरण, बांधकाम विभाग आदी प्रमुख विभागांच्या विविध समस्यांवर चर्चा होणार आहे. तसेच अन्य संबंधित विभागांच्याही काही समस्या असल्यास मांडता येणार आहेत. नागरिकांनी जनता दरबारास उपस्थित राहून आपल्या समस्या मांडव्यात, असे आवाहन पंचायत समितीच्यावतीने करण्यात आले आहे.
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