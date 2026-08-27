तालुक्यात ईद उत्साहात साजरी

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चिपळूण : शहरात ईद-ए-मिलादनिमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी सहभाग घेऊन शुभेच्छा दिल्या.
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चिपळुणात ईद उत्साहात साजरी
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २७ ः चिपळूण तालुक्यात मुस्लिम बांधवांनी ईद-ए-मिलादचा सण उत्साहपूर्ण आणि धार्मिक वातावरणात साजरा केला. पैगंबर हजरत मोहम्मद यांच्या जन्मदिनानिमित्त चिपळूण शहरासह तालुक्यातील विविध गावांमध्ये धार्मिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.
चिपळूण शहरातील मुस्लिम मोहल्ल्यातून ईद-ए-मिलादनिमित्त मिरवणूक काढण्यात आली. यामध्ये मुस्लिम समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मिरवणुकीदरम्यान धार्मिक आणि सामाजिक सलोख्याचा संदेश देण्यात आला. चिपळूणचे नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी मिरवणुकीला भेट देत मुस्लिम बांधवांना ईद-ए-मिलादच्या शुभेच्छा दिल्या. ईद-ए-मिलादनिमित्त शहरातील मशिदी तसेच परिसरात आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. कुरआन पठण, दुवा, धार्मिक प्रवचन यांसह विविध धार्मिक कार्यक्रम घेण्यात आले. पैगंबर मोहम्मद यांच्या जीवनातील मानवता, शांतता, बंधुभाव आणि समाजकल्याणाचा संदेश या वेळी देण्यात आला. तालुक्यातील सावर्डे, खेर्डी, पोफळी, अलोरे, नायशी आणि पिंपळी येथील मुस्लिम समाजाच्यावतीनेही ईद-ए-मिलादनिमित्त विविध सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमांना समाजबांधवांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. धार्मिक कार्यक्रमांसोबतच सांस्कृतिक उपक्रमांमधूनही सामाजिक एकोप्याचा संदेश देण्यात आला.
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