जिल्ह्यातील 1,499 शेतकऱ्यांना दुसरा हप्ता

कर्जमाफीचा दुसरा हप्ता खात्यात जमा
जिल्ह्यातील १,४९९ शेतकरी पात्र ; ७.८९ कोटींचा लाभ
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २७ ः पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पहिल्या यादीतील पात्र शेतकऱ्यांचा दुसरा हप्ता त्यांच्या खात्यात जमा केला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात जिल्ह्यातील १ हजार ४९९ शेतकऱ्यांना ७ कोटी ८९ लाख २९ हजार ७४२ रुपये वितरित केले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने नैसर्गिक संकटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवण्यात येत आहे. या द्वारे पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील ७ हजार २९ शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी पात्र ठरले होते; मात्र आधार प्रमाणीकरण झालेल्या २ हजार ८३२ शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमुक्तीचे १२ कोटी ९३ लाख ६८ हजार ६७८ रुपये जमा झाले आहेत. अद्याप २ हजार ५१८ शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेला नाही. ॲग्रीस्टॅक नसणे, मृत लाभार्थी, देवस्थान इनाम जमिनी, परगावी/स्थलांतरीत शेतकरी, वयोमानामुळे ठसे जुळत नाहीत, जमीन नावावर नाही तसेच अन्य सात कोटींचा दुसरा हप्ता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जिल्ह्यातील १ हजार ४९९ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. त्यांच्या बँकखात्यात ७ कोटी ८९ लाख २९ हजार ७४२ रुपये जमा करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात एकूण ४ हजार ३३१ शेतकरी लाभार्थी ठरले असून, २० कोटी ८१ लाख ९८ हजार ४१० रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत.
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प्रोत्साहनपर अनुदान
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. कारणामुळे हे शेतकरी पात्र असतानाही कर्जमुक्ती योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवण्यापासून वंचित राहिले आहेत; मात्र जिल्हा प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिबंधक कार्यालयाकडून लाभार्थी शेतकऱ्यांचा पाठपुरावा करून त्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी कागदपत्रे अद्ययावत करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
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