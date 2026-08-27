टिळक आळीत शिबिर

टिळक आळीत
महाआरोग्य शिबिर
रत्नागिरी : श्री मारुती गणपती पिंपळपार देवस्थान, टिळक आळी गणेशोत्सव मंडळातर्फे गणेशोत्सवानिमित्त महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. यंदा टिळक आळी गणेशोत्सवाचे १०१वे वर्ष आहे. यामध्ये नंदादीप आय हॉस्पिटलच्या सहकार्याने रक्तदान शिबिर होणार आहे. तसेच या वेळी डोळे तपासणी, रक्त तपासणी, हाडांची तपासणी होणार आहे. शिबिर ३० ऑगस्टला सकाळी ९ वाजता टिळक स्मारक, उत्सव मंडपाशेजारी, टिळक आळी, रत्नागिरी येथे होणार असून या आरोग्य शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन टिळक आळी गणेशोत्सव मंडळातर्फे करण्यात आले आहे.
परीक्षा केंद्रावर
प्रतिबंधात्मक आदेश
रत्नागिरी ः देवरूखजवळील आंबव येथील राजेंद्र माने अभियांत्रिक महाविद्यालयात ३० ऑगस्टला सकाळी ८ ते दुपारी २ वाजता या कालावधीत नीट पीजी २०२६ परीक्षा घेण्यात येणार आहे. परीक्षाकेंद्राचे १०० मीटरच्या परिसरात परीक्षेच्या कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी तसेच परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. केंद्राच्या परिसरात परीक्षार्थी अथवा अन्य व्यक्तीकडून शांततेस बाधा होईल असे कृत्य करण्यात येणार नाही. १०० मीटर परिसरातील एसटीडी बूथ, झेरॉक्स सेंटर, टायपिंग सेंटर, ध्वनिक्षेपण इ. माध्यमे आदेशांची मुदत संपेपर्यंत बंद राहतील. केंद्राच्या परिसरात मोबाईल फोन, सेल्युलर फोन, फॅक्स, ई-मेल व इतर प्रसारमाध्यमे घेऊन प्रवेश करण्यास मनाई असेल.
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मंगेश पांचाळ
मंगेश पांचाळ यांना
राष्ट्रीय पुरस्कार
चिपळूण ः तालुक्यातील कुटरे ग्रामपंचायतीचे ग्रामपंचायत अधिकारी मंगेश पांचाळ यांना स्टार्टअप शिक्षा फाउंडेशन नवी दिल्ली यांच्यावतीने डॉ. भीमराव आंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला आहे. पांचाळ हे मूळचे राजापूर तालुक्यातील बागवेवाडी येथील रहिवासी आहेत. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेमध्ये ते ३२ वर्षे ग्रामपंचायत अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. लोकाभिमुख कार्यरत असणारे ग्रामपंचायत अधिकारी पांचाळ यांना क्रिकेट व गायनाची आवड आहे. युट्युबवर देखील त्यांचे भजन प्रसिद्ध आहे. त्यांचा जनसंपर्क दांडगा असून, त्यांना यापूर्वी अनेक संस्थेमार्फत पुरस्कार मिळालेले आहेत. नुकतेच त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. आता जाहीर झालेला पुरस्कार हा मानाचा पुरस्कार असून, डॉ. भीमराव आंबेडकर यांना अभिप्रेत असणारे कार्य आपण करत राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
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