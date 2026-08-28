-बेकायदा वाळू वाहतूक व विना नंबर प्लेट वाहनांवर बडगा

नियम मोडाल तर कारवाई अटळ
राजवर्धन करपे ः बेकायदा वाळू वाहतुकीवर लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २७ : जिल्ह्यातील बेकायदा वाळू वाहतूक, महसूल विभागाचे दुर्लक्ष आणि नंबर प्लेट नसलेल्या वाहनांच्या गैरवापराबाबत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची गंभीर दखल घेत उप प्रादेशिक परिवहन विभागाने धडक कारवाई केली. आरटीओच्या ‘वायुवेग पथका’मार्फत नियमित तपासणी मोहीम राबवून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जात असून, आतापर्यंत १ कोटी ५१ लाख रुपयांपेक्षा अधिक दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजवर्धन करपे यांनी दिली.
ओव्हरलोड (क्षमतेपेक्षा जास्त भार) वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या वर्षभराच्या कालावधीत ४ हजार ९७२ वाहनांची तपासणी करण्यात आली होती. यामध्ये दोषी आढळलेल्या ३५५ वाहनांकडून तब्बल १ कोटी १३ लाख ५९ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तर चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच एप्रिल २०२६ ते जुलै २०२६ या अवघ्या चार महिन्यांच्या काळात २ हजार २७४ वाहनांची तपासणी करून दोषी ठरलेल्या १९२ वाहनांकडून ३५ लाख ५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.
यासोबतच विनानंबरप्लेट फिरणाऱ्या वाहनांवरही आरटीओने दंडाचा बडगा उगारला आहे. गेल्या वर्षात (एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६) तपासणी केलेल्या ५ हजार ८४४ वाहनांपैकी १८३ दोषी वाहनांकडून १ लाख ८८ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला होता. तर एप्रिल ते जुलै २०२६ या चार महिन्यांत १ हजार ७५ वाहनांची तपासणी करून दोषी आढळलेल्या १४७ वाहनांकडून ६० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. सर्व वाहतूकदारांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे यासाठी विभागामार्फत सातत्याने जनजागृती व प्रबोधन मोहीमही राबवण्यात येत असल्याचे करपे यांनी स्पष्ट केले.
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