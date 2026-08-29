राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त ‘रन अँड राइड’

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रत्नागिरी- ‘खेलेगा भारत, जितेगा भारत’ या संकल्पनेवर आधारित ‘रन अँड राइड’ रॅलीला उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल गायकवाड यांनी हिरवा झेंडा दाखला.
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क्रीडादिनानिमित्त ‘रन अँड राइड’
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २९ : हॉकीचे जादूगार मेजर ध्यानचंद यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून साजऱ्या होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडादिनानिमित्त रत्नागिरीत विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. या अंतर्गत क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालय व कोकण कोस्टल हाफ मॅरेथॉन प्रॅक्टिस रन ग्रुप यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘खेलेगा भारत, जितेगा भारत’ या संकल्पनेवर आधारित ‘रन अँड राइड’ रॅली आज उत्साहात झाली.
उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल गायकवाड यांनी मारुती मंदिर येथून या रॅलीला हिरवा झेंडा दाखवून प्रारंभ केला. ही रॅली मारुती मंदिर येथून निघून जेलनाकामार्गे जिल्हा क्रीडासंकुल येथे पोहोचली, जिथे रॅलीची सांगता झाली. रॅलीच्या प्रारंभी कोकण कोस्टल मॅरेथॉनच्या मानसी मराठे यांनी सर्व सहभागी धावपटू व क्रीडाप्रेमींचा वॉर्मअप् करून घेतला. या उपक्रमात जिल्हा क्रीडाधिकारी विजय शिंदे, जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते, कोकण कोस्टल मॅरेथॉनचे सचिन मराठे, केतकी लेले, स्नेहल कलाल, महेश खेडेकर, अभय सुर्वे, अनिरुद्ध कुलकर्णी यांच्यासह रा. भा. शिर्के प्रशालेचे विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, विविध संघटनेचे खेळाडू असे सुमारे २०० हून अधिक धावपटू सहभागी झाले होते.
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