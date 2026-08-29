राष्ट्रीय सेवा समितीतर्फे फिजिओथेरेपी सेंटर

राष्ट्रीय सेवा समितीतर्फे फिजिओथेरपी केंद्र
रत्नागिरी : राष्ट्रीय सेवा समिती संचलित बाळासाहेब देवरस फिजिओथेरपी केंद्राचे उद्घाटन सोमवारी (ता. ३१) सायंकाळी ६ वाजता झाडगाव येथील माधवराव मुळ्ये भवनात आयोजित केला आहे. या सोहळ्याला सेवा भारती दक्षिण रत्नागिरीचे अध्यक्ष दीपकसिंग देवल आणि प्रसिद्ध डॉ. मिलिंद पटवर्धन प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसंघाचे संस्कार आणि ‘सेवा परमो धर्मः’ या विचारातून १९८९ पासून राष्ट्रीय सेवा समिती जिल्ह्यात विविध सेवाकार्य करत आहे. ग्रामविकास, गोपालन आणि उत्पादने, विद्यार्थी छात्रावास, योग प्रशिक्षण केंद्र असे विविध उपक्रम समितीमार्फत राबवले जात आहेत. सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनात फिजिओथेरपीची वाढती आवश्यकता लक्षात घेता उपचारांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत मिळावा, या उद्देशाने हे केंद्र सुरू करण्यात येत आहे.
आशादीप संस्थेच्या नव्या इमारतीसाठी मदत
रत्नागिरी : आशादीप दिव्यांग मुलांच्या संस्थेच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम चालू आहे. या संस्थेचे कार्य पाहून विविध ठिकाणच्या दानशूर व्यक्तींनी सढळ हस्ते मदत केली आहे. एमआयडीसी येथे संस्थेचे निवासी वसतीगृह सुरू असून, नवीन इमारतीचे बांधकाम लवकर पूर्ण होण्याकरिता दानशूर मंडळींनी मदत करण्याचे आवाहन संस्थेचे संचालक दिलीप रेडकर यांनी केले आहे. संस्थेला सध्या शासनाकडून कोणतीच मदत मिळत नसल्याने रत्नागिरीकरांनी आर्थिक मदत संस्थेला करावी, असे रेडकर म्हणाले. यावर्षी प्राची प्रभू (रु. २५ हजार), शोभा कुलकर्णी (रु. १ लाख), संतोष केळकर (रु. ५१ हजार), अर्चना काटदरे (रु. २५ हजार), आनंद जोशी (रु. ५० हजार), माधुरी बोरकर (रु. २५ हजार.) यांनी मदत देऊ केली आहे. दिवसेंदिवस विद्यार्थीसंख्या वाढत चालल्यामुळे त्यांना प्रतीक्षा यादीमध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे संस्थेचे नवीन इमारत बांधकाम लवकर पूर्ण व्हावे यासाठी इतर दानशूर व्यक्तींनी, संस्था व नागरिकांनीही सहकार्य करावे, असे आवाहन आशादीप गतीमंद मुलांच्या पालक संघाने केले आहे.
डीजीके महाविद्यालयामध्ये राष्ट्रीय क्रीडा दिन
रत्नागिरी : भारत शिक्षण मंडळाच्या देव, घैसास, कीर (डीजीके) कला, वाणिज्य आणि विज्ञान वरिष्ठ महाविद्यालयात शनिवारी क्रीडा विभागांतर्गत राष्ट्रीय क्रीडा दिवस साजरा करण्यात आला. या वेळी प्राचार्य मधुरा पाटील यांनी क्रीडा साहित्याचे पूजन व हॉकीचे जादूगार मेजर ध्यानचंद यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला. क्रीडा विभागप्रमुख प्रा. वैभव घाणेकर यांनी प्रास्ताविक केले. प्र. प्राचार्या मधुरा पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले व विद्यार्थ्यांना क्रीडाक्षेत्रातील पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमाला उपप्राचार्या वसुंधरा जाधव, आयक्युएसी समन्वयक प्रा. विनय बावदाने, क्रीडा विभाग विद्यार्थी प्रतिनिधी रितेश देसाई तसेच प्राध्यापक व विद्यार्थी उपस्थित होते. प्रा. वैभव कीर यांनी आभार मानले.
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