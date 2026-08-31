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रत्नागिरी ः युवा मार्शल आर्ट केंद्रातर्फे तायक्वांदोचे प्रशिक्षण देण्यात आले.
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तायक्वांदो खेळाडूंचा क्रीडादिनी गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३१ ः ‘युवा मार्शल आर्ट तायक्वांदो ट्रेनिंग सेंटर’ आणि ‘मेरा युवा भारत, रत्नागिरी’ (भारत सरकार) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘राष्ट्रीय क्रीडा दिन’ उत्साहात साजरा करण्यात आला.
गोडाऊन स्टॉप येथील साई सेवा मित्रमंडळात आयोजित या कार्यक्रमास ओम साई मित्रमंडळाचे अध्यक्ष संतोष सावंत, सोनाली सावंत, मधुर धुळप व पांडुरंग आंबेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमादरम्यान खेळाडू नुपूर दप्तरदार व सई सुवरे यांनी राष्ट्रीय क्रीडादिनाचे महत्त्व पटवून दिले. या प्रसंगी तेलंगणा (हैदराबाद) येथे झालेल्या राष्ट्रीय तायक्वांदो स्पर्धेत चमकदार कामगिरी करणाऱ्या मयूरी कदम व रूही कररा, गुरुप्रसाद सावंत व उपर्जना राम कररा यांचा सत्कार करण्यात आला. याशिवाय, ब्लॅक बेल्ट फर्स्ट डॅन परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या खेळाडूंना दक्षिण कोरियातून प्राप्त झालेली अधिकृत प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली. यात मंथन आंबेकर, युसुफ मोगल, सिद्धी धुळप, स्वरा तेरवणकर आणि रूद्रा सुर्वे यांचा समावेश होता. प्रमुख प्रशिक्षक राम कररा यांनी सूत्रसंचालन केले. तर कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी शशीरेखा कररा, गुरुप्रसाद सावंत, अमेय पाटील व सई सुवरे यांनी परिश्रम घेतले.
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