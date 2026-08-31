मंडणगडमध्ये दहीहंडीपूर्वी गोविंदांचा थरार

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मंडणगड : सराव शिबिरात थर लावताना गोविंदा पथक.
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गोविंदांच्या थरांनी वाढवला उत्साह
मंडणगडमध्ये सराव शिबिरे; गौरवगीताचे अनावरण
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ३१ : दहीहंडीचा उत्सव अवघ्या काही दिवसांवर आला असताना मंडणगडमध्ये गोविंदांचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. मानवी मनोऱ्यांचे थर रचत दहीहंडी फोडण्याची तयारी करणाऱ्या गोविंदांच्या सरावाने सापटेवाडी येथील दुर्गामाता मंदिर परिसरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले.
दहीहंडी उत्सवाची परंपरा आणि संस्कृती जपण्याच्या उद्देशाने कार्यरत असलेल्या ओम साई गोविंदा पथक, मंडणगडच्या स्थापनेला १५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने शनिवारी (ता. ३०) दहीहंडी सराव शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात विविध गोविंदा पथकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेत मानवी मनोरे रचण्याचा सराव केला. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी ओम साई गोविंदा पथकाच्या १५ वर्षांच्या कार्याचा गौरव करणाऱ्या गौरवगीताचे अनावरण करण्यात आले. या अनावरणामुळे कार्यक्रमाला विशेष रंगत आली. यानंतर सहभागी गोविंदा पथकांनी दहीहंडीच्या पार्श्वभूमीवर विविध थरांचे मानवी मनोरे रचण्याचा सराव केला. एकमेकांच्या खांद्यावर उभे राहत थरावर थर रचताना गोविंदांचा उत्साह, संघभावना आणि समन्वय लक्षवेधी ठरला. दहीहंडी फोडण्याच्या जिद्दीने गोविंदांनी विविध प्रकारच्या थरांचा सराव केला. सराव शिबिरात कन्हैया गोविंदा पथक, भिंगळोली; जय हनुमान गोविंदा पथक, पाट; अडखळ गोविंदा पथक तसेच श्री भैरवनाथ गोविंदा पथक, दुर्गवाडी यांनी सहभाग घेतला. पथकांच्या सरावामुळे मंदिर परिसरात दहीहंडीपूर्वी जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते. कार्यक्रमाला जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे, नगराध्यक्ष ॲड. सोनल बेर्डे, नगरसेवक विनोद जाधव, अनिल रटाटे, दीप्ती घडशी, अप्पा मोरे, ॐ साई गोविंदा पथकाचे अध्यक्ष सचिन चांदिवडे, योगेश जंगम, आकाश सापटे आदी उपस्थित होते.
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