विजय गुजर नियोजन समितीवर

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विजय गुजर
विजय गुजर यांची नियोजन समितीवर निवड
चिपळूण ः माजी सभापती विजय गुजर यांची रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीवर विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून निवड झाली आहे. चिपळूण तालुक्यातून या समितीवर निवड झालेले ते एकमेव सदस्य आहेत. यासाठी आमदार निकम यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. स्व. अजित पवार यांनी आमदार निकम यांना या संदर्भात शब्द दिला होता. स्व. अजित पवार यांच्या निधनानंतरही महायुती सरकारने तो शब्द पाळत ही निवड केली आहे. या मागणीसाठी आमदार निकम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री उदय सामंत, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार तटकरे यांच्याकडे विषय लावून धरला होता. या वेळी नियोजन समितीमध्ये चिपळूणला प्रतिनिधित्व मिळाले नव्हते; मात्र आमदार निकम यांच्या प्रयत्नांमुळे चिपळूणला पुन्हा संधी मिळाली आहे.
असुर्डे आंबतखोल विद्यालयात क्रीडादिन
सावर्डे असुर्डे -आंबतखोल (ता. चिपळूण) येथील वसंत शंकर देसाई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात हॉकीचे जादूगार मेजर ध्यानचंद यांची जयंती राष्ट्रीय क्रीडा दिन म्हणून साजरा करण्यात आला. सुरुवातीला मेजर ध्यानचंद यांच्या प्रतिमेचे पूजन विद्यालयाचे मुख्याध्यापक उदयराज कळंबे यांच्या हस्ते करण्यात आले. ध्यानचंद यांचे जीवनकार्य व हॉकी खेळातील योगदान या विषयीचा आढावा क्रीडाशिक्षक व्ही. पी. कांबळे यांनी घेतला. या प्रसंगी विद्यार्थ्यांचे मैदानामध्ये खेळांसाठी आवश्यक असणाऱ्या पूरक हालचालींचे प्रात्यक्षिक घेण्यात आले. या प्रसंगी मुला-मुलींची मॅरेथॉन स्पर्धा घेण्यात आली. तसेच विद्यार्थ्यांकडून योगासने व सूर्यनमस्कार यांचे प्रात्यक्षिक सादर करण्यात आले.
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