जांभेकर विद्यालयातील गुणवंतांचा सत्कार

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रत्नागिरी ः जांभेकर विद्यालयात आयोजित कार्यक्रमात सत्कार करण्यात आलेले गुणवंत विद्यार्थी.
जांभेकर विद्यालयात गुणवंतांचा सन्मान
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २ ः सौ. गोदूताई जांभेकर विद्यालयात विविध शिष्यवृत्ती परीक्षा, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व क्रीडा स्पर्धांमध्ये यश संपादन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला.
या कार्यक्रमाला शालेय समितीचे अध्यक्ष राजन मलुष्टे, मुख्याध्यापिका संजना तारी, मुख्याध्यापिका सोनाली पाटणकर आणि पालक-शिक्षकसंघाचे उपाध्यक्ष संतोष गोरिवले यांची प्रमुख उपस्थिती होती. गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवलेल्या अक्षरा खामकर, आर्या दरडे, योगिता नवरंगे, दूर्वा जोशी, साईराज मडके व सक्षम मोसमकर, एनएमएमएस परीक्षेत गुणवत्ता यादीतील उत्तरा कदम आणि मार्गदर्शक शिक्षक धनाजी वाघमोडे, शुभांगी अभ्यंकर, वैभवी नाखरेकर, सुनयना गुरव, समीक्षा लिंगायत, अनिल चव्हाण, राजेश कांबळे व समीक्षा कमलाकर लिंगायत यांचा सत्कार झाला. भारतीय प्रज्ञाशोध परीक्षेतील युवराज कारकर, नमिता सागवेकर, मेघना जंगम, हर्षल सचिन पेडामकर, आस्था बाहुतुले, आर्या सावंत, आर्या दरडे, योगिता नवरंगे, साईराज मडके व अक्षरा खामकर, अक्षरगंगा परीक्षेतील युवराज कारकर याचा सत्कार करण्यात आला. सांस्कृतिक व क्रीडाक्षेत्रात यश मिळवणाऱ्या अचल चवरे, सक्षम मोसमकर, साईराज मडके, चित्रकला स्पर्धेतील रिया आकाश शिंदे, भूमी लिंगायत व कियांश गोरिवले, राज्यस्तरीय टेनिस क्रिकेट स्पर्धेत निवड झालेल्या शिवतेज धुळप, नयन आंबेकर व अनुराग सनमरे, नृत्य स्पर्धेतील विजेत्या विद्यार्थ्यांसह मार्गदर्शक पूनम नाटेकर, समीक्षा लिंगायत आणि मालतीबाई जोशी प्राथमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक पांचाळ यांचा सत्कार करण्यात आला.
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