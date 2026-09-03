चिपळूण पालिकेने त्या कामांविषयी माहिती द्यावी

‘त्या’ कामांविषयी माहिती द्या...
नित्यानंद भागवत ः चिपळूण पालिकेकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ३ : चिपळूण नगरपालिकेने यापूर्वी शहरविकास आराखड्यातील मंजूर नवीन रस्ते तसेच विविध प्रयोजनांसाठी आरक्षित जागांवर नदीतील गाळ टाकून भराव केला. काही ठिकाणी रस्त्यांचे डांबरीकरणही केले. यामुळे बाधित जागामालकांना नोटीस दिली आहे का? संबंधितांना मोबदला दिला आहे का? याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते नित्यानंद भागवत यांनी केली आहे.
भागवत म्हणाले, ‘शहरातील मंजूर शहरविकास आराखड्यानुसार छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक चौक या दोन प्रमुख रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या कामासाठी आवश्यक जागांची मोजणी व मूल्यांकन करण्यास बुधवारपासून सुरवात झाली. शहरविकास आराखड्यातील टीपी-०१ मंजूर झाल्यानंतर या भागातील रस्ते आणि विविध आरक्षणांमुळे अनेक जागांच्या हद्दींमध्ये बदल झाले आहेत. जुन्या सातबारा उताऱ्यांमध्ये बदल होऊन नवीन प्रॉपर्टी कार्ड तयार केले आहे. त्यामुळे नव्या आराखड्यानुसार जागामालकांच्या बदललेल्या हद्दी निश्चित करून देण्याची जबाबदारी पालिका प्रशासनाची आहे. नवीन प्रॉपर्टी कार्ड तयार करताना काही ठिकाणी जुन्याच नावाने नोंदी आहेत. अद्ययावत अभिलेखानुसार नावे नोंदवली गेली नसल्यास संबंधित जागामालकांना नाव दुरुस्तीसाठी कार्यालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत आहे. पालिका आणि भूमिअभिलेख विभागातील समन्वयाच्या अभावामुळे नागरिकांना वेळ, श्रम आणि आर्थिक खर्च सहन करावा लागत आहे. याबाबत प्रशासनाने वस्तुस्थिती स्पष्ट करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
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