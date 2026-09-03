मागण्यांसाठी युनायटेड फोरम ऑफ बॅंक युनियनची सभा

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रत्नागिरी : युनायटेड फोरम ऑफ बॅंक युनियनच्या सभेत बोलताना महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे संघटन सचिव विनोद कदम. सोबत किरण खोपडे, मनोज लिंगायत व रोहित सुर्वे आदी.
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बँक कर्मचाऱ्यांचा संघर्षाचा निर्धार
‘युनायटेड फोरम’ची सभा; प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३ : पाच दिवसांचे बँकिंग लागू करणे, पीएलआयसंदर्भातील एकतर्फी व भेदभावपूर्ण धोरण मागे घेणे तसेच बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. रत्नागिरी शहरातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे अधिकारी, कर्मचारी एकत्र आले.
बैठकीदरम्यान त्यांनी सरकारच्या कर्मचारीविरोधी धोरणांविरोधात युनियनच्या नेतृत्वाखाली एकजुटीने संघर्ष करण्याचा निर्धार केला. येत्या ११ सप्टेंबर रोजी, २८ ते ३० सप्टेंबरला तीन दिवस व त्यानंतर २६ ऑक्टोबर बेमुदत संपाच्या पार्श्वभूमीवर युनियनच्या आदेशानुसार आंदोलन करण्यात येणार आहे. आंदोलन अधिक व्यापक व प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने ही संयुक्त बैठक झाली. बँक ऑफ इंडिया झोनल ऑफिसशेजारी युनियन कार्यालयात ही बैठक घेण्यात आली. हा लढा कोणत्याही एका बँकेचा नसून संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा सामूहिक लढा आहे. त्यामुळे युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या बॅनरखाली सर्वांनी एकत्र येऊन संघर्ष अधिक मजबूत करावा, असे आवाहन शाखा भेटीदरम्यान करण्यात आले.
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सर्व बॅंका एकाच व्यासपीठावर
रत्नागिरी शहराच्या इतिहासात प्रथमच सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील कर्मचारी व अधिकारी प्रतिनिधींना एका व्यासपीठावर आणून युनियनची अशी संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली, ही बाब संघटनात्मक एकजुटीच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण असल्याचे उपस्थित प्रतिनिधींनी नमूद केले. ‘एक बँक नव्हे, सर्व बँका–एकच संघर्ष, एकच लढा’ या घोषणेने आगामी आंदोलन अधिक व्यापक व प्रभावी करण्याचा संकल्प या वेळी करण्यात आला.
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