धुतपापेश्वर मंदिराला आमदार किरण सामंत यांची भेट

धूतपापेश्वराच्या दर्शनाला आमदार सामंत
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ३ ः श्रावण महिन्यातील पवित्र श्रावणी सोमवारचे औचित्य साधून तालुक्यातील प्रसिद्ध श्री क्षेत्र धूतपापेश्वर मंदिरात आयोजित सप्ताह कार्यक्रमाला आमदार किरण सामंत यांनी सदिच्छा भेट दिली. या वेळी त्यांनी श्री देव धूतपापेश्वराचे मनोभावे दर्शन घेऊन पूजाअर्चा केली. तसेच सप्ताहानिमित्त सुरू असलेल्या विविध धार्मिक उपक्रमांची माहिती घेत आयोजकांसह उपस्थित भाविकांशी संवाद साधला.
श्रावण महिन्यात भगवान शिवाच्या उपासनेला विशेष महत्त्व असल्याने श्रावणी सोमवारनिमित्त धूतपापेश्वर मंदिर आणि परिसर भक्तीमय वातावरणाने न्हाऊन निघाला होता. सकाळपासूनच मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. सप्ताहाच्या निमित्ताने भजन, कीर्तन, धार्मिक विधी व विविध आध्यात्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. स्थानिक नागरिक व भाविकांनी या धार्मिक सोहळ्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. आमदार किरण सामंत यांनी मंदिरात उपस्थित राहून धार्मिक कार्यक्रमांत सहभाग घेतला. या प्रसंगी शिवसेना नेते तथा राजापूर तालुका वारकरी संप्रदायाचे अध्यक्ष रवींद्र नागरेकर, माजी नगरसेवक संजय ओगले, नगरपालिकेचे पाणीपुरवठा सभापती सौरभ खडपे, नगरसेवक दिलीप अमरे, धोपेश्वरचे सरपंच अमेश शिवगण यांच्यासह शिवसेना पदाधिकारी, शिवसैनिक, ग्रामस्थ उपस्थित होते.
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