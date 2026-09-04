मंडणगड - अतिवृष्टीचा मंडणगडला फटका; 64 मालमत्तांचे नुकसान

यंदाच्या पावसात
६४ मालमत्तांचे नुकसान
मंडणगड तालुका; घरांसह दुकानांची हानी, २२ लाख ४२ हजार रुपयांचे नुकसान
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ४ : यंदा तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे विविध ठिकाणी घरांसह दुकानांचे नुकसान झाले. आतापर्यंत ६४ मालमत्तांचे नुकसान झाल्याची माहिती तहसील कार्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिली आहे. प्राथमिक पंचनाम्यानुसार, या नुकसानाची अंदाजित रक्कम २२ लाख ४२ हजार ७८२ रुपये आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या नोंदीनुसार, अतिवृष्टीमुळे ५८ घरांचे नुकसान झाले असून, त्याची अंदाजित नुकसान भरपाई १८ लाख ६ हजार १२ रुपये आहे. तसेच पाच पक्क्या घरांचे नुकसान झाले असून, त्यातून सुमारे ३ लाख २ हजार ६०० रुपयांचे नुकसान झाल्याची नोंद आहे. याशिवाय एका दुकानाचे नुकसान झाले असून, त्याचे अंदाजित नुकसान १ लाख ३४ हजार १७० रुपये इतकी आहे.
दरम्यान, पावसामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांच्या नुकसानीची माहिती प्रशासनाकडून संकलित करण्यात येत आहे. संबंधित नुकसानग्रस्त प्रकरणांचे पंचनामे करून पुढील प्रशासकीय कार्यवाही सुरू असल्याचे तहसील कार्यालयाच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडून सांगण्यात आले.
चौकट
नुकसानाचा तपशील :
* घरे : ५८ - १८,०६,०१२ रुपये
* पक्की घरे : ५ - ३,०२,६०० रुपये
* दुकान : १ - १,३४,१७० रुपये
* एकूण मालमत्ता : ६४
* एकूण नुकसान : २२,४२,७८२ रुपये
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