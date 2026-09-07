‘अगरबत्ती’तून दिव्यांगांच्या स्वावलंबनाला नवी दिशा

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चिपळूण ः अगरबत्ती तयार करताना जिद्द चे विद्यार्थी.
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दिव्यांगांच्या ‘जिद्दी’ला नवा सुगंध
‘अगरबत्ती’मधून स्वावलंबनाला बळ
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ६ ः दिव्यांग युवक-युवतींच्या कौशल्यांना रोजगाराभिमुख दिशा देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘सक्षम’ प्रकल्पांतर्गत ‘जिद्द अगरबत्ती’ या ब्रँडचा नुकताच प्रारंभ करण्यात आला. रोटरी क्लबचे अध्यक्ष शैलेश टाकळे यांच्या हस्ते या ब्रँडचा उद्घाटन झाले. ‘जयदीप मोने उद्योग केंद्रा’च्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या या अगरबत्ती निर्मितीत दिव्यांग प्रशिक्षणार्थींना थेट सहभागी करून घेण्यात आले आहे.
‘डाऊ केमिकल इंटरनॅशनल प्रा. लिमिटे’च्या सीएसआर (सीएसआर) उपक्रमांतर्गत ''सह्याद्री निसर्ग मित्र'' या संस्थेतर्फे हा ‘सक्षम’ प्रकल्प राबवला जात आहे. जिद्द शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आणि व्यावसायिक विकासासाठी या माध्यमातून विविध उपक्रम चालवले जातात. व्यावसायिक प्रशिक्षणातून विद्यार्थ्यांना विविध वस्तू तयार करण्याचे कौशल्य दिले जात असून, जयदीप मोने उद्योग केंद्रात अगरबत्तीसह इतर उत्पादनेही तयार केली जात आहेत. ‘जिद्द अगरबत्ती’मध्ये सध्या सुगंधी गुलाब, म्हैसूर चंदन, सुवर्ण चंपा, केवडा, मोगरा आणि फ्रुट ब्लास्ट हे सुवासिक प्रकार उपलब्ध करण्यात आले आहेत. मात्र, या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश केवळ अगरबत्ती विक्री नसून, दिव्यांग व्यक्तींना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव, जबाबदारी आणि स्वाभिमान मिळवून देणे हा आहे.
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