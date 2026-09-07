कॉंक्रीटकरणाचा खर्च पालिका का करते

कॉंक्रिट रस्त्याच्या निविदेनंतरही खर्च
प्रसाद सावंत ः पालिकेचे खड्ड्यांवर पांघरूण
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ७ ः शहरातील रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. लोकप्रतिनिधी सुस्त असून रत्नागिरी नगर पालिका खड्ड्यांवर पांघरूण घालण्यात व्यस्त आहे. या रस्त्याच्या कॉंक्रिटकरणाची निविदा निघालेली असताना पालिका लाखो रुपयांचा खर्च का करत आहे, असा प्रश्न शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) युवासेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख प्रसाद सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.
शहरातील मुख्य रस्ते, बाजारपेठ, एसटी बसस्थानक ते मारुती मंदिर, माळनाका व इतर परिसरात मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. गणपती उत्सव तोंडावर आला असताना देखील प्रशासनाला जाग आलेली नाही. भाविकांना, गणेश मंडळांना या खड्ड्यातूनच मार्ग काढावा लागत आहे. याबाबत श्री. सावंत म्हणाले, नगर पालिका सध्या महागडी, खर्चिक यंत्रणा वापरून खड्डे बुजवत आहे. एक मोठा खड्डा बुजवायला हजारो रुपये खर्च होत आहे. हा खर्च पालिका का करतेय, हा प्रश्न आहे. या रस्त्याचे कॉंक्रिटकरणाची निविदा निघालेली असताना हा लाखो रुपयांचा खर्च का केला जात आहे. तो ठेकेदाराकडून वसूल केला जाणार का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. हा एकप्रकारे जनतेच्या पैशांचा अपव्यय आहे, अशी टिकाही त्यांनी केली.
लोकप्रतिनिधींनी केवळ नारळ फोडण्यापुरते काम करू नये, सुस्थितीतील गटारांवर पेवर ब्लॉक, दुभाजक आणि त्यामधील झाडे ही अनावश्यक कामे करुन जनतेच्या पैशाची राखरांगोळी केली जात आहे. गणेशोत्सवापूर्वी सर्व रस्ते खड्डेमुक्त करून, झालेल्या खर्चाची वसुली ठेकेदाराकडून करावी, अशी मागणीही सावंत यांनी केली आहे. १०० किलोमीटर कॉंक्रिट रस्त्याच्या कामाचे पुढे काय झाले, याची माहितीही पालिकेने जाहीर करावी जेणेकरून जनतेलाही वास्तव समजेल, असेही त्यांनी सांगितले.
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