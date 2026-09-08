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मंजूषा सूर्यवंशी
इंग्रजी संदेशांसाठी संदर्भजाणिवेची नवी प्रणाली
प्रा. मंजुषा सूर्यवंशी यांना युटिलिटी पेटंट; संदर्भ व लहेजा ओळखून संदेश तयार करण्याची सुविधा
राजापूर, ता. ८ ः इंग्रजीचे ज्ञान असूनही ई-मेल किंवा संदेश लिहिताना योग्य शब्दरचना, व्याकरण आणि लहेजा याबाबत अनेकांना अडचणी येतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी रयत शिक्षणसंस्थेच्या आबासाहेब मराठे महाविद्यालयातील इंग्रजी विभागाच्या सहाय्यक प्राध्यापिका प्रा. मंजुषा सूर्यवंशी यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया तंत्रज्ञानावर आधारित ‘तत्काळ संदर्भ जागरूक संगणकीय प्रणाली’ विकसित केली आहे. त्यांच्या या संशोधनाला भारत सरकारच्या बौद्धिक संपदा विभागाकडून युटिलिटी पेटंट जाहीर झाले आहे.
सध्या उपलब्ध असलेली अनेक एआय साधने प्रामुख्याने इंग्रजीतील व्याकरणाच्या चुका दुरूस्त करतात; मात्र, संदेशाचा संदर्भ आणि त्यानुसार आवश्यक असलेला लहेजा (टोन) ओळखण्यात त्यांना मर्यादा येतात. ही उणीव लक्षात घेऊन सूर्यवंशी यांनी आपल्या भाषिक ज्ञानाचा उपयोग करून संदर्भानुरूप, व्यावसायिक आणि व्याकरणदृष्ट्या अचूक इंग्रजी संदेश तयार करणारी प्रणाली विकसित केली.
या संशोधनासाठी त्यांना महाविद्यालयातील सहकारी डॉ. कुलभूषण ससाणे यांचे मार्गदर्शन लाभले. त्यांच्या या संशोधनाची दखल घेत बौद्धिक संपदा विभागाने पेटंट नोंदणी करून त्याचे अधिकृत प्रकाशन केले आहे. प्रा. सूर्यवंशी यांच्या या यशाबद्दल रयत शिक्षणसंस्थेच्या दक्षिण विभागीय चेअरमन संगीताताई पाटील, महाविद्यालय विकास समितीचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील, समितीचे सदस्य, प्राचार्य डॉ. राजाराम राठोड, प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी अभिनंदन केले.
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अशी आहे संगणकीय प्रणाली
तुम्ही कोणाला मेसेज-ईमेल पाठवत आहात, विषय किती महत्वाचा किंवा तातडीचा आहे आणि किती औपचारिक भाषा हवी आहे आदी संदर्भाची अचूक ओळख ही प्रणाली आपोआप समजून घेते. त्याचवेळी, मूळ अर्थ सुरक्षित ठेवताना इंग्रजी सुधारताना मूळ संदेशाचा अर्थ, कामाशी संबंधित तांत्रिक शब्द, तारखा आणि आकडेवारी अजिबात बदलत नाही. माहिती सुरक्षित ठेवून अत्यंत कमी वेळात योग्य भाषेची रचना केली जाते. त्यानंतर, त्या मेसेजमध्ये कोणत्याही चुका राहू नयेत म्हणून तयार झालेला संदेश पाठवण्यापूर्वी तो पूर्णपणे तपासून घेतला जातो.
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