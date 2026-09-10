-राज्यस्तरीय कराटे चॅम्पियनशिपमध्ये कबनूरकर स्कूलची मोहोर

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साखरपा : पदक विजेते कबनूरकर स्कूलचे विद्यार्थ्यांसह प्रशिक्षक तेजस साळुंखे.
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कराटेत कबनूरकर स्कूलचा दबदबा
राज्यस्तरीय स्पर्धेत १२ पदकांची कमाई
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता. १० : शोतोकॉन कराटे-डो असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे घेण्यात आलेल्या १२व्या राज्यस्तरीय कराटे स्पर्धेत कोंडगाव येथील कबनूरकर स्कूलच्या विद्यार्थ्यानी यश संपादन केले आहे. स्पर्धेत चार सुवर्ण, सहा रौप्य आणि दोन कांस्यपदकांसह एकूण १२ पदके विद्यार्थ्यांनी मिळवली आहेत.
शोतोकॉन कराटे-डो असोसिएशन ऑफ इंडिया तर्फे १२वी राज्यस्तरीय चॅम्पियनशिप स्पर्धा केर्ले येथे झाली. स्पर्धेत कबनूरकर स्कूलच्या १० विद्यार्थ्यांचा संघ सहभागी झाला होता. कुमेती प्रकारात ओम शेट्ये, तनिश गांधी आणि तालिब रमदुल यांनी सुवर्णपदके मिळवली. उमंग भिंगार्डे, विघ्नेश राजापूरकर, शुभम होनमाने, श्लोक राव, अफताब रमदुल यांनी रौप्यपदके तर स्वरा कबनूरकर आणि क्षितिजा कोलते यांनी कास्यपदक मिळवली. काता प्रकारात ओम शेट्ये याने सुवर्ण तर उमंग भिंगार्डे याने रौप्यपदक पटकावत दोघांनीही दुहेरी पदके पटकावली.
कबनूरकर स्कूलच्या तीन माजी विद्यार्थ्यांनी स्पर्धेत पंच म्हणून काम पाहिले. पायल मावेनूर, भार्गवी सुर्वे आणि श्रावणी गांगण या तीन माजी विद्यार्थी आणि कराटे खेळाडूंनी या स्पर्धेत पंच म्हणून भूमिका बजावली.
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